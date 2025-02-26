Диетолог раскрыл, могут ли цитрусовые влиять на настроение

В РПЦ раскритиковали закон о защите от домашнего насилия. Священник Клюев заявил, что такая мера предлагает «вторгаться в семьи и сеять вражду между мужем и женой» и лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать внутренние конфликты, сообщают источники.