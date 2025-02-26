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Диетолог раскрыл, могут ли цитрусовые влиять на настроение

Диетолог Пристанский: любой продукт может влиять на настроение
Фото: istockphoto/phubadee

Фото: istockphoto/phubadee

Ученые выяснили, что всего один апельсин в день снижает риск психического расстройства на 20%. Как оказалось, цитрусы стимулируют рост определенных бактерий, которые влияют на синтез дофамина и серотонина.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сказал, что это сомнительное заявление.

«Согласно этому, люди с аллергией на цитрусовые должны находиться в депрессивных и психиатрических состояниях постоянно. Это то же самое, как выпивай кружку воды с утра и, возможно, дольше проживешь», — прокомментировал эксперт.

Однако, по его словам, рациональное зерно в этом исследовании все же есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов.

«Есть два основных процесса по выделению серотонина: потребление пищи и выработка определенных бактерий. То есть, грубо говоря, пища поступила, прошла по ЖКТ, получилось механическое раздражение, выработался серотонин, усилилась перистальтика кишечника, начала выделяться слизь внутри самого желудка, включается большое количество разнообразных функций», — объяснил диетолог.

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#питание
В РФ могут удвоить допустимую продолжительность сверхурочного труда
26 февраля 2025, 17:16

Фото: iStock/ insta_photos

Российское правительство поддержало инициативу бизнеса по увеличению продолжительности сверхурочных работ, но вопрос необходимо дополнительно согласовать. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщило агентство «Интерфакс».
В настоящий момент, согласно статье 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а общее количество этих часов может составлять максимум 120 в год.

Предприниматели, в свою очередь, предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.

«Правительство согласовало нам позицию. <...> Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента. Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — обратил внимание Александр Шохин.

Он подчеркнул, что множество граждан России подрабатывают по самозанятости, то есть не против тратить дополнительное время за дополнительные выплаты, в связи с этим удвоение продолжительности сверхурочных позволит дать им подобную возможность при условии, что часы оплатят по закону.

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Трансгендеру*, экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в Москве
26 февраля 2025, 16:15

Наталья Максимова (фото: Telegram @obozhaba)

Трансгендеру* и бывшей ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о 50-летней Наталье Максимовой, одной из первых трансгендерных* женщин в публичном российском пространстве, которая открыто заявила о себе. Сегодня она должна была провести мероприятие «Ароматы в кино». Лекция и парфюмерная дегустация планировались в столичном отеле Marco Polo на Патриарших прудах. Однако появились сведения, что мероприятие резко отменили в связи с «форс-мажорными обстоятельствами» и перенесли на неопределённый срок.

Ранее Максимовой заинтересовался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал проверить персону на предмет дискредитации российской армии.

Наталья Максимова называет себя блогером. Ранее она жила во Франции и работала с режиссёром Ренатой Литвиновой. Она сменила пол* в 1999 году.

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Ушёл из жизни сценарист «Трансформеров» и «Нового Человека-паука» Роберто Орси
26 февраля 2025, 15:48

Фото: iStock/Boris Ipatov

Ушёл из жизни американский сценарист и продюсер Роберто Орси. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Орси скончался на 52-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе после не увенчавшейся успехом борьбы с болезнью почек.

«Он был дальновидным рассказчиком с безграничным сердцем и прекрасной душой. Но помимо его творческих талантов, он был отличным другом, который мог поставить свою жизнь на паузу, чтобы помочь незнакомцу и найти место в своём доме для самого незамеченного щенка в приюте», – поделился брат сценариста Джей Ар.
Первые работы Орси в качестве сценариста датируются 1990-ми годами. Однако пик его творческой активности пришёлся на 2009-2014 годы, когда вместе с коллегой Алексом Куртцманом он работал над проектами, получившими мировую известность. В их числе «Звёздный путь» и «Звёздный путь во тьму», «Трансформеры: Месть падших» и «Новый Человек-паук 2».

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Квартира в Черногории, несколько земельных участков и ни одного авто: чем владел задержанный за растрату экс-замминистра Чалик
26 февраля 2025, 15:39

Игорь Чалик (Фото: РИА Новости/Илья Питале)

​Бывший заместитель министра транспорта и экс-врио главы ГосНИИ ГА Игорь Чалик был задержан по подозрению в растрате 4,2 млн рублей. Согласно версии следствия, он незаконно начислял себе премии к зарплате. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Задержание экс-замминистра транспорта Чалик: что известно


25 февраля в московской квартире замминистра прошли обыски. Чалик был задержан у себя дома, доставлен на допрос в следственный отдел и затем помещен под стражу на 48 часов.

Следствие считает, что в 2024 году, занимая должность врио главы ГосНИИ ГА, Чалик систематически присваивал бюджетные средства института. Он включал себя в списки на премирование, единолично устанавливал размер выплат — 740 тысяч рублей ежемесячно, за исключением июля, когда сумма составила 1,2 миллиона рублей, а также утверждал соответствующие приказы.
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С апреля по сентябрь он получил 4,2 миллиона рублей, чем причинил институту значительный ущерб. На допросе Чалик частично признал свою вину, согласившись с фактом незаконного премирования, однако оспорил сумму ущерба. Следствие планирует обратиться в Дорогомиловский суд с ходатайством о его аресте. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.


Имущество Игоря Чалика


У задержанного по подозрению в растрате в особо крупном размере экс-замминистра транспорта Игоря Чалика обнаружили квартиру в Черногории и несколько значительных земельных участков. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на декларацию бывшего чиновника.

В своей последней декларации, которую Чалик подал в 2021 году, он указал доход в 58,5 миллиона рублей. В документе перечислены несколько земельных участков площадью 56 кв. м, 1200 кв. м, 1500 кв. м и 1890 кв. м. Также экс-чиновник владел квартирой в Черногории площадью более 70 кв. м и тремя другими квартирами площадью 70,6, 73,4 и 120 кв. м. При этом у Чалика не было зарегистрировано ни одного автомобиля.

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Игорь Чалик: биография и карьера


Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске, Оренбургская область. В 1979 году он завершил обучение в Актюбинском высшем лётном училище гражданской авиации, получив квалификацию по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». В 2015 году Чалик окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), где изучал юриспруденцию.

Свою карьеру в гражданской авиации Чалик начал в 1979 году в качестве второго пилота на самолёте Ту-134 в Сыктывкарском объединённом авиаотряде, где работал до 1983 года. В период с 1983 по 1992 год он занимал различные пилотские и инструкторские должности в «Аэрофлоте», постепенно продвигаясь по карьерной лестнице до командира корабля Ту-134 и пилота-наставника.

С 1992 по 1994 год Чалик работал вторым пилотом, а затем командиром самолёта А-310 в лётном директорате АООТ «Аэрофлот». В течение 1994-2010 годов он продолжал свою карьеру в «Аэрофлоте», занимая руководящие должности, включая командира воздушного судна и старшего пилота-инструктора. С 2010 по 2011 год он был заместителем генерального директора и директором департамента производства полётов ОАО «Аэрофлот». Затем, с 2011 по 2021 год, занимал пост заместителя генерального директора — лётного директора ПАО «Аэрофлот».


Государственная служба


С 18 января 2021 года по 27 ноября 2023 года Игорь Чалик работал заместителем министра транспорта Российской Федерации, после чего был освобождён от должности в связи с истечением срока контракта. В декабре 2023 года он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя головного Исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), подведомственного Росавиации.

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«Не по-христиански»: Адвокат упрекнула РПЦ за критику закона о семейном насилии
Адвокат Айвар: РПЦ критикуют закон о защите от насилия в семьях из-за незнания
26 февраля 2025, 15:22

Фото: iStock/cyano66

В РПЦ раскритиковали закон о защите от домашнего насилия. Священник Клюев заявил, что такая мера предлагает «вторгаться в семьи и сеять вражду между мужем и женой» и лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать внутренние конфликты, сообщают источники.
Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» сообщила, что такое заявление от РПЦ не похоже на гуманное и христианское.

«У нас РПЦ становится похожим на организацию, которая пропагандирует меценатство. Иди к женщине и возьми плетку. Но с моей точки зрения это совсем не по-христиански. С учётом того, что законопроект о профилактике семейного-бытового насилия ни в коем случае не свидетельствует и не предусматривает вторжение в чужую семью и регулирование отношений в этой семье. Он предусматривает возможность предотвратить семейное насилие в отношении слабого члена семьи, будь то женщина, ребенок или пожилой человек», — пояснила эксперт.

По ее мнению, церковь должна не только защищать слабого, но и сама проводить профилактику подобных негативных явлений, пропагандируя недопустимость насилия в семье.

«Одной проповеди для этого недостаточно. Есть верующие люди, которые тем не менее прибегают к какой-то тирании. Это не обязательно физическое что-то, это может быть финансовая, экономическая, психологическая зависимость или что-то другое. И в данной ситуации, мне кажется, что РПЦ должны были поддержать этот законопроект, дабы искоренить жестокость и агрессию в семьях», — рассказала о своей позиции адвокат.

Она подчеркнула, что закон о профилактике негативных явлений в семье направлен на то, чтобы предотвратить предпосылки.

«Это не значит, что будут вламываться к вам домой и говорить, чтобы вы забились в угол и боялись. А РПЦ не хочет подумать на предмет того, как они вмешиваются в семью? Например, аборты хотят запретить, хотят мотивировать людей на рождение детей, пропагандируют посещение служений. Не хотите закон о профилактике —тогда не предлагайте закон о запрете абортов. Это тоже вмешательство в семьи», — объяснила она.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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