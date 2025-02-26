Диетолог раскрыл, могут ли цитрусовые влиять на настроение

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Ученые выяснили, что всего один апельсин в день снижает риск психического расстройства на 20%. Как оказалось, цитрусы стимулируют рост определенных бактерий, которые влияют на синтез дофамина и серотонина.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сказал, что это сомнительное заявление.
Однако, по его словам, рациональное зерно в этом исследовании все же есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов.
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«Согласно этому, люди с аллергией на цитрусовые должны находиться в депрессивных и психиатрических состояниях постоянно. Это то же самое, как выпивай кружку воды с утра и, возможно, дольше проживешь», — прокомментировал эксперт.
Однако, по его словам, рациональное зерно в этом исследовании все же есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов.
«Есть два основных процесса по выделению серотонина: потребление пищи и выработка определенных бактерий. То есть, грубо говоря, пища поступила, прошла по ЖКТ, получилось механическое раздражение, выработался серотонин, усилилась перистальтика кишечника, начала выделяться слизь внутри самого желудка, включается большое количество разнообразных функций», — объяснил диетолог.
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Анастасия Панченко