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Россиянам дали советы, как подготовиться к Великому посту

Роскачество: перед началом поста необходимо добавить в рацион больше овощей
Фото: iStock/Anton Skripachev

Фото: iStock/Anton Skripachev

Чтобы подготовить организм к Великому посту, необходимо заранее начать снижать потребление мяса и молочных продуктов и добавлять в рацион больше растительной пищи. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
«Добавьте в свой рацион больше свежих овощей, фруктов, бобовых и злаков. Растительная пища — это не просто вкусно, но и невероятно полезно. Она насыщена клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают оставаться энергичными», — рассказала Махова в беседе с NEWS.ru.

Она посоветовала комбинировать различные продукты, чтобы сделать меню более разнообразным. Кроме того, по словам эксперта, необходимо употреблять больше полезных жиров. Для этого надо есть орехи, семена и авокадо. А для здоровья кишечника стоит употреблять квашеную капусту, кимчи или растительные йогурты.

Также Махова отметила, что приемы пищи необходимо планировать заранее, чтобы не возникало желания перекусить чем-то вредным. Врач напомнила о важности соблюдения питьевого режима и регулярной физической активности, которые помогут поддерживать тонус и улучшить общее самочувствие.

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Россиянкам рассказали, как правильно одеваться в начале весны
Врач Тимощенко: в начале весны женщинам лучше не носить юбки
27 февраля 2025, 14:34

Фото: iStock/AnnaZhuk

В начале весны женщинам не стоит надевать даже утепленные юбки и платья. Такой совет дала терапевт Анастасия Тимощенко.
«При выборе одежды на стыке зимы и весны важно учитывать сразу несколько факторов: температуру, длительность пребывания на улице и уровень физической активности. Температурный режим крайне важен, так как морозные дни могут сменяться более теплыми, что увеличивает риск как переохлаждения, так и перегрева», — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, не стоит надевать юбки и платья даже с теплыми колготками. Подобный наряд при длительном пребывании на улице может спровоцировать переохлаждение и снижение иммунитета.

Она отметила, что само переохлаждение не вызовет гинекологические заболевания или инфекции мочевыводящих путей. Однако оно может вызвать обострение уже имеющихся хронических недугов.

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Врач предупредила о возможных отравлениях из-за еды на масленичных гуляньях
Гастроэнтеролог Кашух: стритфуд опасен заражением кишечными инфекциями
26 февраля 2025, 16:08

Фото: iStock/JackF

В выходные по всей России планируются различные масленичные гуляния, где будут угощать горячими блинами. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напомнила, что с любой едой навынос стоит быть аккуратнее.
Врач пояснила, что любой стритфуд опасен заражением острыми кишечными инфекциями, которые провоцируют кишечная палочка, кампилобактер, стафилококк, сальмонелла, шигеллы.

«Причем сами блины вряд ли представляют угрозу, если они приготовлены из свежего теста, не лежали на открытом воздухе и попали в тарелку, что называется, с пылу с жару. Даже если предположить, что тесто сделали на слегка скисшем молоке, вреда не будет — во многих блинных рецептах даже рекомендовано использовать именно кислое молоко или кефир», — пояснила Кашух в беседе с «Известиями».

При этом риск заразиться кишечной палочкой или дизентерией появляется, если взять блины немытыми руками. Так, специалист порекомендовала помыть руки или обработать их антисептиком, прежде чем перекусить на улице.

Также, по словам специалиста, отравиться можно начинкой для блинов, например, творогом, сметаной или мясом. На ярмарках и в палатках часто эти продукты хранятся неправильно, и там размножаются различные бактерии.

Кашух призвала обращаться к врачу, в случае, если после употребления уличной еды заболел живот или появились другие признаки отравления.

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Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение
Офтальмолог Казанцева: Глаза человека развиваются до 18-20 лет
26 февраля 2025, 15:43

Фото: iStock/Mikhail Azarov

Кандидат медицинских наук, врач Центра инновационной офтальмологии Елена Казанцева рассказала, что глаза человека развиваются до 18–20 лет, это тот период, в который необходимо максимально заботиться о зрении.
«Глаза человека развиваются до 18–20 лет. Именно в этот период они особенно уязвимы перед нагрузкой, связанной с длительным использованием гаджетов. Да, реальность такова, что представить подростка или ребенка без гаджетов сегодня невозможно, но пользоваться ими надо, соблюдая чувство меры», — рассказала Казанцева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, при использовании планшетов, смартфонов и других устройств на зрение больше всего влияет просмотр экрана на близком расстоянии. Из-за этого возникает напряжение цилиарной мышцы глаза, которая отвечает за фокусировку зрения. Постоянная нагрузка может привести к спазму — это временное состояние, когда глаз теряет способность видеть вдаль.

Сохранить здоровье глаз можно с помощью употребления яичного желтка, болгарского перца, шпината, орехов, черники, цитрусовых и жирной рыбы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она отметила, что для здоровья сетчатки глаза важнейшим элементом является витамин A. Его дефицит приводит к куриной слепоте, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.

«Продукты с витамином A должны постоянно поступать в организм. Например, в двух яичных желтках содержится суточная доза предшественника витамина A бета-каротина. Также его можно получить из моркови и батата», — пояснила эксперт.

Также для здоровья глаз полезны витамин C, содержащийся в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. А витамин E снижает риск преждевременного старения тканей. Он содержится, в частности, в фундуке и бразильском орехе.

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Стало известно, как обнаружить рак легкого на ранней стадии
Онколог Нефедов: частые пневмонии и бронхит могут говорить о раке легкого
26 февраля 2025, 14:45

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефедов рассказал, как распознать рак легкого и выявить его на ранней стадии.
По словам врача, чем раньше будет выявлен рак легкого, тем эффективнее будет лечение. Он пояснил, что рак болезнь имеет неспецифичные симптомы заболевания. Так, длительный кашель, кровохарканье, одышка, боль в груди, усталость, осиплость голоса, частые инфекции дыхательных путей могут говорить не только об онкологии, но и пневмонии или хроническом бронхите. Из-за этого для выявления рака легкого необходимо проходить профилактические обследования.

«Флюорография, которую проходят россияне в целях профилактики и диагностики болезней легких, к сожалению, не эффективна для выявления рака легкого на ранних стадиях. В отличие от этого метода, с помощью НДКТ можно обнаружить даже самые маленькие опухоли в легких, что позволяет вовремя удалить их и провести эффективное лечение», — рассказал Нефедов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что НДКТ рекомендуется проходить курильщикам со стажем 30 лет в возрасте от 55 до 70 лет.

Онколог подчеркнул, что основной причиной рака легкого является именно курение. Чтобы сохранить здоровье легких, необходимо полностью отказаться от этой вредной привычки, и сделать это никогда не поздно, заключил эксперт.

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Диетолог раскрыла, сколько блинов можно съесть в день без вреда для здоровья
Диетолог Королева: Чтобы не набрать вес, нужно съедать не более трех блинов в день
25 февраля 2025, 20:21

Фото: iStock/NataliPopova

Главным символом Масленицы, которая проходит с 24 февраля по 2 марта, являются блины, однако переедать их не стоит, так как это может привести к набору лишнего веса, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Двух-трех блинчиков в день вполне достаточно для того, чтобы полакомить себя и получить удовольствие от блюда, и при этом не переесть, не набрать избыток веса и не навредить собственному организму. Избыток хлебобулочных изделий, включая блины, может негативно сказаться на здоровье человека», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно это касается людей, которые страдают лишним весом, имеют инсулинорезистентность или сахарный диабет, подчеркнула эксперт.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что избавиться от лишнего жира человеку может помочь кофе. По ее словам, этот напиток улучшает метаболизм и стимулирует выработку гормона счастья, избавляя от потребности лишний раз съесть калорийные продукты в стрессовой ситуации.

Также эксперт добавила, что кофе является одним из эффективных мочегонных средств.

«Полагаю, многие замечали, что после чашечки кофе хочется посетить уборную. Действительно, напиток быстро выводит жидкость из организма, улучшает метаболизм, особенно после приема пищи. Все это становится возможным благодаря наличию в кофе хлорогеновой кислоты», — пояснила Соломатина.

Она уточнила, что хлорогеновая кислота влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение, что может влиять на более быстрый процесс похудения.

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