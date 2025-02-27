Россиянам дали советы, как подготовиться к Великому посту

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Чтобы подготовить организм к Великому посту, необходимо заранее начать снижать потребление мяса и молочных продуктов и добавлять в рацион больше растительной пищи. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
«Добавьте в свой рацион больше свежих овощей, фруктов, бобовых и злаков. Растительная пища — это не просто вкусно, но и невероятно полезно. Она насыщена клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают оставаться энергичными», — рассказала Махова в беседе с NEWS.ru.
Она посоветовала комбинировать различные продукты, чтобы сделать меню более разнообразным. Кроме того, по словам эксперта, необходимо употреблять больше полезных жиров. Для этого надо есть орехи, семена и авокадо. А для здоровья кишечника стоит употреблять квашеную капусту, кимчи или растительные йогурты.
Также Махова отметила, что приемы пищи необходимо планировать заранее, чтобы не возникало желания перекусить чем-то вредным. Врач напомнила о важности соблюдения питьевого режима и регулярной физической активности, которые помогут поддерживать тонус и улучшить общее самочувствие.
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