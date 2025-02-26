Стало известно, какие продукты улучшают микрофлору кишечника

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Мало кто любит говорить о своих проблемах с кишечником, хотя каждый с ними периодически сталкивается. Здоровый кишечник – это отличное самочувствие и сильный иммунитет. Полезные бактерии, находящиеся в нем, способствуют синтезу витаминов и борются с вредными бактериями.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что любая кисломолочная продукция благотворно влияет на улучшение качества бактерий в желудке.
По его словам, также благоприятно влияют на организм фрукты, в которых содержится глюкоза.
Пристанский подчеркнул, что негативно влияющих на организм продуктов не существует, однако во всем нужно знать меру.
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«Мы говорили о штамме болгарской палочки — это закваска, которая применяется в греческих йогуртах и благотворно влияет на состояние микрофлоры кишечника. Если собрать всю внешнюю микрофлору в нашем желудке, то это вообще отдельные микроорганизмы, которые работают на благо нашего организма», — сказал эксперт.
По его словам, также благоприятно влияют на организм фрукты, в которых содержится глюкоза.
«Это очень удобный в усвоении субстрат, им питается в принципе почти все: и микробиота, и мозг, и печень. Он помогает поддерживать баланс и стимулирует работу микробиотов, от которых зависит настроение», — объяснил диетолог.
Пристанский подчеркнул, что негативно влияющих на организм продуктов не существует, однако во всем нужно знать меру.
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Анастасия Панченко