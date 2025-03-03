Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта

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Среди фруктов, по мнению специалистов, киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. В каком виде и в какое время его необходимо употреблять для получения наибольшей пользы?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что для наибольшей пользы киви стоит употреблять в сыром виде.
По его словам, про время употребления киви ходит много споров: некоторые утверждают, что лучше его есть в первой половине дня, а кто-то уверен, что полезнее — на ночь.
Он добавил, что содержащиеся в зеленом фрукте клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияют на организм и выводят из него все ненужное.
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«Для более полноценного сохранения всех витаминов мы все употребляем в сыром, свежем виде. Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или с механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — сказал эксперт.
По его словам, про время употребления киви ходит много споров: некоторые утверждают, что лучше его есть в первой половине дня, а кто-то уверен, что полезнее — на ночь.
«Киви будет хорошо сочетаться с другими ягодами и фруктами, также с белковыми продуктами, например, с мясом в некоторых рецептах. Однако не рекомендуется киви сочетать с другими продуктами, которые имеют выраженный кислый вкус, потому что две кислоты разом — это не совсем хорошо для пищеварения», — объяснил диетолог.
Он добавил, что содержащиеся в зеленом фрукте клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияют на организм и выводят из него все ненужное.
«Они заботятся о чистке нашего организма, чтобы продукты после распада удалялись», — заключил специалист.
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Анастасия Панченко