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Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта

Диетолог Бобровский: микроэлементы в киви выводят ненужное из организма
Фото: iStock/puhimec

Фото: iStock/puhimec

Среди фруктов, по мнению специалистов, киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. В каком виде и в какое время его необходимо употреблять для получения наибольшей пользы?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что для наибольшей пользы киви стоит употреблять в сыром виде.

«Для более полноценного сохранения всех витаминов мы все употребляем в сыром, свежем виде. Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или с механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — сказал эксперт.

По его словам, про время употребления киви ходит много споров: некоторые утверждают, что лучше его есть в первой половине дня, а кто-то уверен, что полезнее — на ночь.

«Киви будет хорошо сочетаться с другими ягодами и фруктами, также с белковыми продуктами, например, с мясом в некоторых рецептах. Однако не рекомендуется киви сочетать с другими продуктами, которые имеют выраженный кислый вкус, потому что две кислоты разом — это не совсем хорошо для пищеварения», — объяснил диетолог.

Он добавил, что содержащиеся в зеленом фрукте клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияют на организм и выводят из него все ненужное.

«Они заботятся о чистке нашего организма, чтобы продукты после распада удалялись», — заключил специалист.

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Умер композитор Адриан Корчинский
03 марта 2025, 10:48

Фото: iStock/inga

Ушел из жизни композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других российских артистов Адриан Корчинский, ему было 65 лет, пишет Shot.
По данным издания, вечером в воскресенье Корчинский был у себя дома в квартире на Хамовническом Валу в Москве. Он сидел за столом и в какой-то момент потерял сознание. Супруга музыканта вызвала скорую помощь. Однако прибывшие врачи лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, композитор скончался от гипертонии.

Корчинский был членом Союза композиторов России, лауреатом премии ЮНЕСКО. Он писал музыку для песен Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и других звезд российского шоу-бизнеса. Он также сочинял музыку для программ для российского телевидения.

1 марта также скончался композитор Юрий Мартынов. Ему было 67 лет.

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День святых Архиппа и Филимона 4 марта: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и привлечь деньги в семью, народные приметы
03 марта 2025, 09:55

Фото: iStock/Marat Sairanbaev

В народных традициях 4 марта называют «Филей вешним», что символизирует приход весны, которая с каждым днём становится всё более ощутимой. Православная церковь в эту дату почитает апостолов Архиппа, Филимона и мученицу равноапостольную Апфию. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/guy-ozenne

Святые апостолы Архипп, Филимон и его супруга Апфия в I веке после Рождества Христова жили в городе Колоссы, что во Фригии. Они приняли крещение от апостола Павла и стали последователями его учения. Архипп был впоследствии поставлен епископом города Газы, а дом Филимона с Апфией стал центром христианской общины, и в нем собирались верующие для богослужений. Апостол Павел посвятил также Филимона в сан епископа. Он проповедовал Евангелие во Фригии. Святая Апфия сопровождала мужа в его странствиях, заботилась о больных и нуждающихся.

Правление императора Нерона (54-68 гг.) сопровождалось гонениями на христиан. Апостолы Архипп и Филимон с женой стали жертвами преследований. В день языческого торжества, когда в христианском храме проходило богослужение, разъярённая толпа ворвалась внутрь. Все в ужасе разбежались, и только святые Филимон, Архипп и Апфия остались. Их схватили и привели к градоначальнику. Святого Архиппа толпа в ярости избила и изрезала ножами, и он умер по дороге на суд. Святых Филимона и Апфию по приказу правителя забили камнями.

Приметы 4 марта


Фото: iStock/kinpouge05

  • Солнечный день — к урожайному году.
  • Снежные заносы 4 марта — трава поздно взойдёт.
  • Картошка в подвале проросла до 4 марта — весна ранняя.
  • В мартовские метели снег буграми ложится — к хорошему урожаю овощей и яровых хлебов.
  • Чайка пролетела — ледоход скоро начнётся.
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Что можно делать на Архиппа и Филимона


Фото: iStock/tuk69tuk

  1. Приготовить несколько блюд, чем разнообразнее меню, тем больше шансов привлечь благосостояние и гармонию в семью.
  2. Помыть автомобиль, чистый транспорт символизирует удачу в поездках и поможет избежать неприятностей на дороге.
  3. В этот день важно обратить внимание на деньги и месте где они лежат. Разберитесь в кошельке, выбросьте все лишнее это поможет улучшить финансовые потоки и финансовое состояние семьи.
  4. На Архиппа и Филимона можно просить в долг – чтобы весна увидела, что у семьи заканчиваются запасы и поскорее наступила.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нельзя произносить бранные слова, выражать недовольство или осуждение в адрес кого-либо. Согласно верованиям предков, любое зло, направленное на другого человека, обязательно вернётся.

В течение второго дня поста принято воздерживаться от радостных и громких мероприятий, а также от пения и танцев. Считалось, что нарушение этих правил могло привести к серьёзным болезням.

На Архиппа и Филимона лучше воздержаться от покупки новых вещей и тканей, а так же воздержаться от шитья и вязания. Считается, что новые вещи, купленные в этот день притягивают болезни и беды.

Не стоит хвастаться своими успехами. Поделитесь ими — и все потеряете.


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Стало известно ожидаемое время возвращения Toyota ​в Россию
«АиФ»: Toyota потребуется от 4 до 12 месяцев для возвращения в РФ
03 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/jetcityimage

Японский автопроизводитель Toyota может возобновить работу на российском рынке через 4–12 месяцев при условии смягчения санкционного давления со стороны США. Об этом сообщил анонимный источник «АиФ», близкий к автобизнесу, комментируя закрытые переговоры представителей компании с бывшими российскими дилерами в Дубае.
«И «корейцы», и «японцы» очень надеются, что России и США в итоге удастся нормализовать отношения. Этих автопроизводителей европейские санкции меньше волнуют, чем американские. Они понимают, что если будет послабление со стороны Америки по санкциям, то на Европу смотреть уже мало кто будет. Потому что европейцы против американцев не попрут», — поделился с «АиФ» собеседник.
Эксперт отметил, что Toyota, в отличие от китайских конкурентов, сохранила лояльную дилерскую сеть и потенциал для восстановления завода в России.

Источник «АиФ» до этого также указывал, что Toyota активно предпринимает шаги для возврата на рынок, несмотря на сложности, связанные с санкциями.

Ранее сообщалось, что представители Toyota провели тайные переговоры с бывшими автодилерами из России. В связи с подписанием документов, результаты переговоров неизвестный. Однако известно, что мероприятие состоялась с 9 по 12 февраля в Дубае.

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Представители Toyota провели тайные переговоры с бывшими автодилерами из России
02 марта 2025, 21:00

Фото: iStock/Beata Haliw

Руководство японской автокомпании Toyota впервые за три года организовало секретный VIP-сбор для бывших дилеров из России. На встречу пригласили несколько десятков предпринимателей, которых заставили подписать бумаги о неразглашении, пишет Telegram-канал Mash.
В связи с подписанием документов, результаты переговоров неизвестный. Однако канал выяснил, что мероприятие состоялась с 9 по 12 февраля в Дубае. В бывшими представителями Toyota в России связался головной офис и предложил провести встречу в ОАЭ.

Также известно, что перед россиянами извинились за уход с российского рынка, остановку поставок и борьбу с импортом.

Кроме того, руководство японской компании пообещало бывшим дилерам первыми «стоять на пороге», после того, как ситуация наладится.

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#россия
#автомобили
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С трупом в чемодане: мать из Перми прервала молчание. Почему на самом деле женщина изрезала ножом маленького сына?
02 марта 2025, 19:04

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Некоторое время назад россиян шокировала история ужасной расправы жительницы Перми Ирины Шатовой над собственным ребенком. Женщина убила сына, причем сделала это настолько жестоко, что кровь стынет в жилах. Все время, что Шатова находилась под стражей, она продолжала упрямо молчать о причинах произошедшего. Однако на днях у пермячки все же развязался язык и она раскрыла свои истинные мотивы.

Обстоятельства дела

Ребенок умер в ночь на 12 июля 2024 года. По информации следователей, Ирина задушила мальчика проводом, а потом нанесла ему более 30 ножевых ранений. По непонятной причине женщина поместила останки собственного ребенка в чемодан, а потом вынесла его из квартиры. Прогуливавшуюся с трупом в чемодане россиянку увидели полицейские. Шатова, по предварительным данным, вела себя чрезмерно подозрительно, чем и заинтересовала правоохранителей. Спустя некоторое время чемодан с телом ребенка обнаружили стоящим у мусорного бака на улице Монастырской.

Многие месяцы сама Шатова отмалчивалась и не давала ни единого комментария, несмотря на все попытки следственных органов выяснить причины случившегося.

Только на днях Ирина рассказала, что в реальности было в тот роковой день.

Жизненные трудности возникли у Шатовой внезапно, буквально за пару месяцев до предполагаемого преступления — у женщины начались проблемы с деньгами.

Рабочие сделки привели Шатову на финансовое дно. У женщины образовался долг в 50 миллионов рублей. Поначалу она пыталась занять деньги у иных своих клиентов, но получила огромное количество отказов и сдалась

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Сначала женщина решила лишить жизни сына. Она планировала, что вместе с мальчиком они встретятся уже после смерти, но расправа пошла не по плану.

«Получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств. Общая сумма задолженности перед клиентами составляла около 50 миллионов рублей. Рухнула моя последняя надежда. Решила свести счеты с жизнью и взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня. Задушила его, это длилось около трех минут. Подумала, что он не умер. Взяла нож и перерезала ему горло. Потом нанесла ему три ножевых ранения, как мне казалось, в район сердца, чтобы он ушел безболезненно. Хотела убить себя... но не смогла», — призналась Шатова.

Ирина рассказала, что сначала мальчик боролся, оказывал матери сопротивление, но она уже не могла остановиться. Шатова, по ее же словам, желала, чтобы сын уже не мучился от боли.

«Я знала, что, если я уйду на тот свет одна, ему будет тяжело без меня. Моей карьере был положен конец, и я не могла остаться», — цитирует ее KP.RU.

То, что произошло дальше, и где женщина оставила чемодан, Ирина вспоминала смутно. Опомнилась мать лишь через несколько часов. В какой-то момент подозреваемая даже собиралась забрать чемодан обратно, но сделать этого не смогла — она поняла, что ее уже могут искать правоохранители.

Вместо того, чтобы искать брошенный у контейнеров с мусором чемодан, Шатова засела на чердаке в заброшенном доме. Там-то обвиняемую и нашли полицейские. Уже после задержания пермячка во всем созналась, но о мотивах умалчивала.

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Финансовые трудности

По данным URA.RU, почти вплоть до расставания с супругом Ирина занималась инвестициями. Поначалу финансовые дела у семьи Шатовой шли хорошо, но потом и сама пермячка, и ее бывший муж погрязли в долгах.

После развода, в марте 2024 года экс-супруг Ирины переехал в США, дабы заработать и погасить долги. Все это время он продолжал общаться со своей семьей, но помочь Шатовой и сыну почти ничем не мог.

Месяцы напролет мать-одиночку донимали кредиторы. Ежедневно в доме Ирины разрывался телефон, но как вылезти из финансовой ямы она попросту не понимала.

Погибший ребенок не ходил в школу, поскольку родители до развода собирались переехать из России в иную страну и уже там хотели отдать мальчика учиться. При этом сын Ирины занимался по учебным тетрадям и умел считать.

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Соседи считали ее неконфликтной

Для близкого окружения Ирины случившееся было настоящим шоком. Друзья и коллеги, по их собственным словам, и вообразить не могли, что в семье может твориться такой ад.

Соседи отзывались о Шатовой исключительно как о хорошей и доброжелательной женщине. Окружающие отмечали, что она любила сына.

«Она дисциплинированная, послушная, неконфликтная, всегда отлично училась, окончила вуз, много читала, работала в автоцентре, где ее ценили. Все знакомые подчеркивали, что девушка любила сына, была к нему привязана, проводила с ребенком много времени», — гласит характеристика, текст которой приводит пресса.

Не может поверить в произошедшее и мать обвиняемой. Любовь Шатова не подозревала, что у ее дочери могут быть финансовые или иные проблемы.

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«Зять — Сережа, тяжело переживал развод и уехал в США. Ирина жила на даче родителей, ездила на элитном такси — я не знала, что у нее такие финансовые проблемы. Я всегда старалась забрать внука понянчить. Но он всегда ждал маму — очень ее любил и доверял ей, был привязан к ней. Когда гостил у меня, спрашивал, когда мама приедет. Не укладывается в голове», — рассказывала Любовь.

Как и другие близкие, мать Ирины проходит по гибели внука как пострадавшая, однако подавать на дочь заявление в правоохранительные органы не спешит. Любовь полагает, что огромная любовь Шатовой к сыну ее и сгубила.

«С сыном у них была ошеломляющая привязанность. Он даже в туалет с ней ходил, все время спрашивал: «Когда мама придет?» и смотрел на часы. Она его с ложки кормила в 9 лет, и сама без него никуда. Бежала домой с работы как ошпаренная. Именно эта привязанность повлияла на её поступок», — выразила свое мнение мать Ирины.

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