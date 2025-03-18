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«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро

Диетолог Бобровский: холестерин в яйцах повышает риск инсульта и атеросклероза
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

День яичницы отмечается ежегодно 18 марта. Этот праздник посвящён гастрономическому искусству яиц, которые являются одним из самых простых и распространённых блюд во многих кухнях мира.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в яйцах содержится «убийца».

«Холестерин в яичном желтке — это так называемый тихий убийца, который вызывает атеросклероз и повышенный риск инсультов, инфарктов и прочих сердечно-сосудистых проблем. Поэтому людям стоит ограничивать потребление желтка», — пояснил эксперт.

По его словам, следующий опасный момент — аллергия, потому что яйца являются одним из самых распространенных аллергенов.

«Еще, несомненно, употребление яиц связано с определенным риском заражения сальмонеллой — особенно сырые или недостаточно обработанные. Несмертельно, но неприятно. Также в яичнице, например, люди любят коричневую корочку, внутри которой окисленные жиры — они являются не самими полезными», — объяснил Бобровский.

Говоря о ежедневной дозе яиц, он порекомендовал употреблять не больше двух (если нет противопоказаний).

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В США признали умершими миллионы граждан старше 120 лет
DOGE: в США признали умершими 3,2 млн граждан старше 120 лет, числившихся живыми
18 марта 2025, 15:01

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Власти США признали умершими 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые в различных базах числились ныне живущими. Об этом департамент эффективности государственного управления (DOGE) написал в соцсети Х.
Отмечается, что чиновники пока не завершили работу. В списках по-прежнему числятся около девяти миллионов жителей США, возраст которых составляет от 120 до 159 лет.

Департамент эффективности госуправления возглавляет бизнесмен Илон Маск, который ещё в феврале заметил, что в базе системы соцобеспечения числятся люди в возрасте от 120 до 369 лет.

«Возможно есть много вампиров, получающих соцобеспечение», – шутил тогда Маск.
Проблема заключается в том, что база создана на основе языка программирования COBOL, которому уже более 60 лет. Система, конечно заметно устарела, но её по-прежнему используют для ведения учёта граждан, получающих выплаты от властей США. Система использует 1875 год как точку отсчёта – именно тогда в Париже состоялась международная конференция по стандартам.

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#илон маск
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Бывший хоккеист «Автомобилиста» и «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер в 34 года
18 марта 2025, 14:38

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Скончался бывший хоккеист «Автомобилиста» из Екатеринбурга, казанского «Ак Барса» и столичного «Спартака» Фёдор Малыхин. Спортсмену было всего 34 года.
По информации телеграм-канала SHOT, тело экс-хоккеиста было обнаружено в его квартире в Екатеринбурге. Точная причина смерти спортсмена станет известна после проведения экспертизы.

Фёдор Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилиста», затем дорос до главной команды Екатеринбурга и даже стал её капитаном. Кроме того, он выступал за челябинский «Трактор», «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска. В сезоне 2013/2014 Малыхин был участником Матча всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе «Ак Барса» в 2018 году центрфорвард выигрывал Кубок Гагарина.

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#авангард
#спартак
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Заключённые барака Михаила Ефремова лишились связи с родственниками из-за обещанной «чудовищной движухи» под Белгородом
Заключённые барака Ефремова лишились связи из-за обещанной «чудовищной движухи»
18 марта 2025, 13:41

Фото: iStock/OlFedv

Заключённые барака, в котором отбывает наказание Михаил Ефремов, лишились возможности связаться с родственниками из-за «чудовищной движухи», которую пообещал устроить актёр в Белгородской области во время звонка приятелю. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что накануне в ИК-4 под Белгородом была проведена масштабная проверка. По её результатам было принято решение изъять у всех заключённых специальные карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли созваниваться с родственниками через стационарный телефон, расположенный в коридоре. Каждый сидящий предоставлял четыре номера телефона близких людей и покупал карты у администрации колонии. Минута звонка стоит порядка 3,5 рублей.

Ефремову удалось выйти на связь со своим знакомым через карточку соседа по койке. По предварительным данным, тот оставил её в камере после освобождения. При выходе он должен был сдать её, однако не сделал этого и передал другим заключённым.

При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко назвал сообщения о разговоре артиста с товарищем фейковыми, отметив, что заключённые технически не могут звонить кому угодно. Однако выяснилось, что это не так. Абоненты «Зоны-Телеком» действительно могут звонить только родственникам, только вот те не ограничены и могут подключать третьих лиц при помощи конференц-колла.

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#звонок
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Журналист Санчес перечислил главные черты россиян
Журналист Санчес назвал россиян честными, деловыми и прагматичными
18 марта 2025, 13:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес во время интервью с Такером Карлсоном назвал основные черты русского характера.
«Я пришёл к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят», — рассказал Санчес.

Однако он отметил, что русские все разные, но благодаря их манере общения, с ними легко работать.

Санчес также признался, что ни разу не был в России, на что Карлсон, который побывал в Москве в 2024 году, посоветовал ему обязательно туда съездить, так как это «замечательное место».

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#рф
#россия
#россияне
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Психолог назвала основные симптомы депрессии
Психолог Сальникова: депрессия — это негативные эмоции больше двух месяцев
18 марта 2025, 13:13

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Депрессия — одно из самых известных и «спорных» психических расстройств. По данным ВОЗ, от нее страдает более 264 миллионов человек в мире. При этом в современном пространстве набирает популярность «самодиагностика» этого заболевания.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.

«Когда длительно плохое настроение, когда часто беспокоит бессонница, когда апатия и нежелание что-либо делать — даже вставать с кровати. Когда грусть, злость, агрессия и другие негативные эмоциональные состояния», — отметила психолог.

По ее словам, клинической депрессией можно назвать перечисленные признаки тогда, когда они происходят больше двух месяцев без перерыва.

«В современных реалиях люди, как только начинают чувствовать грусть, думают, что у них депрессия, но в 30% это не так. Может, это нормальная реакция психики на, например, усталость. Для здоровой психики нормально испытывать разный спектр эмоций, в том числе негативных», — сказала Сальникова.

Она добавила, что даже при особенно тяжелых стрессовых ситуациях из негативного состояния можно выбраться в течение двух-трех месяцев.

«Нужно пережить горе — это до трех месяцев, а дальше уже требуется внимание специалиста», — заключила психолог.

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#депрессия
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