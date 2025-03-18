«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро

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День яичницы отмечается ежегодно 18 марта. Этот праздник посвящён гастрономическому искусству яиц, которые являются одним из самых простых и распространённых блюд во многих кухнях мира.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в яйцах содержится «убийца».
По его словам, следующий опасный момент — аллергия, потому что яйца являются одним из самых распространенных аллергенов.
Говоря о ежедневной дозе яиц, он порекомендовал употреблять не больше двух (если нет противопоказаний).
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«Холестерин в яичном желтке — это так называемый тихий убийца, который вызывает атеросклероз и повышенный риск инсультов, инфарктов и прочих сердечно-сосудистых проблем. Поэтому людям стоит ограничивать потребление желтка», — пояснил эксперт.
По его словам, следующий опасный момент — аллергия, потому что яйца являются одним из самых распространенных аллергенов.
«Еще, несомненно, употребление яиц связано с определенным риском заражения сальмонеллой — особенно сырые или недостаточно обработанные. Несмертельно, но неприятно. Также в яичнице, например, люди любят коричневую корочку, внутри которой окисленные жиры — они являются не самими полезными», — объяснил Бобровский.
Говоря о ежедневной дозе яиц, он порекомендовал употреблять не больше двух (если нет противопоказаний).
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Анастасия Панченко