Ученый рассказала, что планируют выращивать на лунной базе

10 сентября 2026, 07:06

На лунной базе хотят выращивать пшеницу, томаты и сладкий перец

Фото: iStock/Alones Creative

Ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских сообщила, что для будущих лунных баз рассматривают выращивание пшеницы, сладкого перца, томатов и зелени. Об этом сообщает ТАСС.