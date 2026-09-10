Ученый рассказала, что планируют выращивать на лунной базе
Ученый секретарь Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских сообщила, что для будущих лунных баз рассматривают выращивание пшеницы, сладкого перца, томатов и зелени. Об этом сообщает ТАСС.
Тему обсудили после завершения проекта «В космос со своим помидором». Год назад школьники из России и Белоруссии вместе со специалистами ИМБП РАН отправили семена томатов в полет на биоспутнике «Бион-М» № 2.
Левинских пояснила, что создание растений для внеземных объектов требует длительной работы. Будущим сортам нужна высокая устойчивость к условиям космической среды, а их характеристики должны соответствовать задачам закрытых оранжерей.
Семена помидоров после космического полета сохранили биохимические свойства. При этом исследователи зафиксировали изменения в молекулярных процессах. По словам ученого, в перспективе они способны затронуть генетический аппарат семян и привести к появлению специальных «космических» сортов.
Читайте также: