Самый короткий световой день в России продлится 18 минут

20 декабря 2025, 09:00

Профессор Язев: в Полярных Зорях световой день 21 декабря продлится 18 минут

Фото: iStock/Riekkinen

Самый короткий световой день в году ожидается 21 декабря в России и других странах Северного полушария. Об этом рассказал в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.