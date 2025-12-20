Самый короткий световой день в России продлится 18 минут
Самый короткий световой день в году ожидается 21 декабря в России и других странах Северного полушария. Об этом рассказал в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.
В день зимнего солнцестояния в Северном полушарии наступает самая длинная ночь. В Москве она продлится около 17 часов, в то время как световой день сократится до семи часов. С 22 декабря продолжительность светлого времени суток начнет увеличиваться.
В Полярных Зорях световой день 21 декабря станет самым коротким в России, его продолжительность составит всего 18 минут, сообщил Язев. В то же время в Дербенте, Дагестан, будет самый длинный световой день, так как солнце зайдет только через 9 часов 7 минут.
