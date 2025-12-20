Россиянам назвали опасную ошибку при подготовке к Новому году
Покупка некоторых продуктов на Новый год заранее может быть опасна. Об этом предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Росбиотех Анна Джабакова.
Эксперт заявила, что такие действия могут привести к серьёзным пищевым отравлениям. Она посоветовала избегать заблаговременной покупки мясных и колбасных изделий, так как даже при хранении в холодильнике их срок годности ограничен, а при комнатной температуре бактерии размножаются стремительно.
По словам специалиста, длительное хранение этих продуктов увеличивает вероятность роста кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококка. Джабакова не рекомендовала заранее приобретать рыбные продукты, особенно свежую, слабосолёную или копчёную рыбу, морепродукты и салаты с ними. Они становятся опасными уже через несколько часов при комнатной температуре.
Кроме того, эксперт призвала с осторожностью относиться к покупке молочных продуктов, таких как творог, сметана, мягкие сыры и сливки. При длительном хранении или резких изменениях температуры риск появления патогенных микроорганизмов возрастает.
