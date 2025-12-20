В Госдуме рассказали, какую часть пенсии не могут удержать по долгам
Пенсионные выплаты, как и иные доходы россиян, могут быть взысканы в счет погашения задолженностей по решению суда. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Законодательство устанавливает строгие рамки для удержаний из пенсии, обеспечивая защиту интересов пенсионеров. По мнению Нилова, существует общее положение: из пенсии нельзя удерживать более половины средств. Исключение составляют выплаты по случаю потери кормильца, которые полностью защищены от взысканий.
Однако есть и исключительные ситуации, когда суд может санкционировать удержание до 70% пенсии. К таким случаям относятся обязательства по алиментам на детей, не достигших совершеннолетия, а также выплаты в рамках возмещения вреда здоровью.
При любом удержании из пенсии за пенсионером должна быть сохранена сумма, не меньше прожиточного минимума. В 2025 году федеральное значение этого минимума для пенсионеров составляет 15 250 рублей, однако в разных регионах количество средств может варьироваться.
