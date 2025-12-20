В Госдуме рассказали, какую часть пенсии не могут удержать по долгам

20 декабря 2025, 09:42

Депутат Нилов: общий лимит взысканий из пенсии за долги может составить до 50%

Фото: iStock/mars58

Пенсионные выплаты, как и иные доходы россиян, могут быть взысканы в счет погашения задолженностей по решению суда. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.