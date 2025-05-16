Диетолог назвала болезнь, появляющуюся из-за употребления сырокопченой колбасы

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По статистике, колбаса у россиян занимает третье место среди самых любимых продуктов для завтрака, уступая по популярности только хлебу и сыру. А сырокопченая колбаса считается деликатесом и красивой закуской на праздничном столе.
Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что копченая колбаса имеет яркий вкус, из-за которого люди становятся заложниками не совсем полезных продуктов.
По ее словам, люди большим количеством промышленных продуктов с ярким вкусом повышают порог восприятия и забивают рецепторы, которые потом фактически отмирают.
Она также добавила, что калорийность сырокопченого изделия в 2,5-3 раза больше, например, чем у куриного мяса.
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«Это не чистое мясо, его также нельзя сравнивать с курицей или рыбой, потому что это не идентичные продукты. Из-за переизбытка подобной колбасы может появиться мочекаменная болезнь. Именно яркий, соленый, концентрированный вкус нарушает определенный механизм в организме и появляются камушки», — объяснила она.
По ее словам, люди большим количеством промышленных продуктов с ярким вкусом повышают порог восприятия и забивают рецепторы, которые потом фактически отмирают.
«В сырокопченых колбасах больше вреда по сравнению с варёными из-за большего количества концентратов, добавления крови и субпродуктов. Это приводит к эпидемиологическим рискам», — подчеркнула диетолог.
Она также добавила, что калорийность сырокопченого изделия в 2,5-3 раза больше, например, чем у куриного мяса.
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Анастасия Панченко