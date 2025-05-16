Диетолог назвала болезнь, появляющуюся из-за употребления сырокопченой колбасы

Качественный сон — важная составляющая жизни собаки. У взрослой особи он может составлять от 14 до 16 часов, а щенки спят ещё больше — до 22 часов. Недосыпание, как и в случае людей, у животных может привести к сбоям иммунной системы. Поэтому хозяину нужно обеспечить комфортные условия для отдыха своего любимца и соблюдать некоторые несложные, но важные правила.