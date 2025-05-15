Кардиолог перечислила неочевидные причины появления гипертонии

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По данным ВОЗ в мире 1,28 млрд. человек страдают гипертонией, и больше половины из них не проходят лечение. В России больных гипертонией более 16 млн. человек.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что гипертония — один из главных факторов риска развития осложнений сердечно-сосудистой системы.
Она подчеркнула, что люди должны придерживаться нормальных цифр давления — со 140 мм ртутного столба считается гипертонией.
Также врач посоветовала вести дневник, потому что от погоды может зависеть уровень давления.
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«В среднем 40−42% взрослого населения имеют повышенные цифры артериального давления. Принято говорить, что с возрастом цифры становятся нормой, но это неправильно. Это плохо, это вредно, это свидетельствует о том, что сосуды стареют», — сказала эксперт.
Она подчеркнула, что люди должны придерживаться нормальных цифр давления — со 140 мм ртутного столба считается гипертонией.
«Гипертония связана со многими причинами: играет роль и генетика, и образ жизни, и физическая нагрузка с перееданием. Если у родителя есть гипертония, то вероятность того, что его ребенок будет иметь повышенное давление повышается. Поэтому в семье очень рано должна начинаться профилактика», — объяснила она.
Также врач посоветовала вести дневник, потому что от погоды может зависеть уровень давления.
«Человек может не ощущать гипертонию, но его нужно измерять и цифры записывать», — рекомендовала специалист.
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Анастасия Панченко