Диетолог раскрыла, какие продукты бодрят с утра лучше кофе

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Цельнозерновые каши и апельсиновый сок помогают проснуться утром лучше, чем кофе. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она пояснила, что утро важно начинать со стакана простой воды, поскольку организм немного обезвожен. Вода запустит работу желудка и запустит процессы метаболизма.
Кроме того, взбодриться утром хорошо с помощью апельсинов или грейпфрутов. Из них можно сделать сок, которой лучше разбавить водой.
Специалист также добавила, что хороший заряд энергии по утрам дают продукты с высоким содержанием белка, например, куриные яйца и натуральный йогурт без добавок и сахара, а также орехи.
В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о пользе красного мяса. По его словам, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет.
Однако он предупредил, что людям старше 40 лет не советуют есть мясо чаще двух-трех раз в неделю. Кроме того, по словам Гинзбурга, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре.
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«Проснуться помогут любые цельнозерновые каши, так как в них много витаминов группы В, которые улучшают работу мозга. К тому же крупы — это сложные углеводы, которые заряжают энергией на целый день в отличие от кофе, эффект бодрости от которого достаточно кратковременный», — отметила Писарева в разговоре с «Москвой 24».
Кроме того, взбодриться утром хорошо с помощью апельсинов или грейпфрутов. Из них можно сделать сок, которой лучше разбавить водой.
Специалист также добавила, что хороший заряд энергии по утрам дают продукты с высоким содержанием белка, например, куриные яйца и натуральный йогурт без добавок и сахара, а также орехи.
В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о пользе красного мяса. По его словам, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет.
«В мясе есть железо, которое лучше всего усваивается и пополняет наш запас. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, этот продукт является важным подспорьем», — пояснил эксперт.
Однако он предупредил, что людям старше 40 лет не советуют есть мясо чаще двух-трех раз в неделю. Кроме того, по словам Гинзбурга, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре.
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Элина Позднякова