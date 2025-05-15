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Диетолог раскрыла, какие продукты бодрят с утра лучше кофе

Диетолог Писарева: Цельнозерновые каши и апельсиновый сок хорошо бодрят утром
Фото: iStock/Claudia Luna

Фото: iStock/Claudia Luna

Цельнозерновые каши и апельсиновый сок помогают проснуться утром лучше, чем кофе. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она пояснила, что утро важно начинать со стакана простой воды, поскольку организм немного обезвожен. Вода запустит работу желудка и запустит процессы метаболизма.

«Проснуться помогут любые цельнозерновые каши, так как в них много витаминов группы В, которые улучшают работу мозга. К тому же крупы — это сложные углеводы, которые заряжают энергией на целый день в отличие от кофе, эффект бодрости от которого достаточно кратковременный», — отметила Писарева в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, взбодриться утром хорошо с помощью апельсинов или грейпфрутов. Из них можно сделать сок, которой лучше разбавить водой.

Специалист также добавила, что хороший заряд энергии по утрам дают продукты с высоким содержанием белка, например, куриные яйца и натуральный йогурт без добавок и сахара, а также орехи.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о пользе красного мяса. По его словам, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет.

«В мясе есть железо, которое лучше всего усваивается и пополняет наш запас. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, этот продукт является важным подспорьем», — пояснил эксперт.

Однако он предупредил, что людям старше 40 лет не советуют есть мясо чаще двух-трех раз в неделю. Кроме того, по словам Гинзбурга, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре.

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Кардиолог Лахмай: тромбозы часто приводят к инвалидности и смерти
14 мая 2025, 16:58

Фото: iStock/piyaset

При нарушении гемостаза (природный механизм свертывания крови) тромбы могут образовываться спонтанно и нарушать кровоснабжение органов и тканей. Как вовремя распознать недуг, рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай.
«Наиболее часто у пациентов выявляют так называемые красные тромбы (образованы из красных клеток крови — тромбоцитов и эритроцитов). Особенность таких тромбов в том, что они появляются в глубоких и поверхностных венах с замедленным кровотоком и в момент наибольшей свертываемости крови», — объяснил Лахмай в беседе с «Известиями».

По его словам, красные тромбы становятся причиной варикоза и тромбофлебита.

Есть и белые тромбы, которые формируются обычно в артериях головного мозга, сердечной мышцы, почек, легкого и венах конечностей, отметил врач. Чтобы вовремя выявить у себя риски возникновения тромбоза, необходимо сдавать кровь на общий анализ общий анализ крови, коагулограмму и анализы на факторы свертывания. В случае плохих результатов, врач направит на УЗИ сосудов.

Тем временем директор центра иммунокоррекции врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT рассказала, что магнитные бури отрицательно влияют на самочувствие людей.

«Воздействию магнитных бурь подвержены все люди с сосудистыми заболеваниями — перенёсшие инсульты, инфаркты, а также страдающие гипертонией», — предупредила Лапа.

Она также добавила, что в эти периоды многие могут чувствовать усталость, слабость и головные боли.

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Биолог перечислил самые опасные для здоровья комнатные растения
Биолог Воробьев: Растения семейства ароидных и молочайных могут нести опасность
14 мая 2025, 14:10

Фото: iStock/Natalia Miachikova

Растения семейства ароидных и молочайных могут быть опасными для здоровья людей, они вызывают аллергию и жжение кожи. Об этом предупредил биолог, агроном Михаил Воробьев.
Он отметил, что нет комнатных растений, которые несут смертельную опасность, однако некоторые могут негативно отразиться на здоровье.

«К ним относится семейство ароидных — антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла. В их соке есть алкалоиды, которые могут вызвать расстройство желудка и сильную аллергическую реакцию, вплоть до отёка», — рассказал Воробьёв «Москве 24».

Кроме того, некоторую опасность несут все молочайные (молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия), в которых содержится белый сок.
Специалист уточнил, что сами по себе растения не могут нанести вреда, пока, например, не начать обрезать их.

В свою очередь гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT заявила, что некоторые лесные и садовые ягоды, зелень и фрукты активно «впитывают» радионуклиды из почвы.

«Наиболее опасны в этом отношении черника, клюква, смородина и в меньшей степени крыжовник. Среди грибов особенно опасны польский гриб, маслята и рыжики, грузди, волнушки и подберёзовики. Менее опасны лисички. Заражённой может быть рыба, которая в основном обитает на дне водоёмов, — налим, лещ, карп, щука», — рассказала Кашух.

Специалист подчеркнула, что ни варка, ни вымачивание не помогают отчистить продукт от радиационного загрязнения.

Она пояснила, что радионуклиды накапливаются в организме и могут вызвать заболевания щитовидной железы и общее снижение иммунитета. Кроме того, они могут привести к онкологии.

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#воробьёв
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Россиянам назвали продукты, замедляющие процессы старения
Диетолог Редина: ягоды, фрукты и орехи могут замедлить процессы старения
14 мая 2025, 12:44

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Продукты, богатые антиоксидантами могут помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина.
«Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай», — рассказала Редина в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, по словам специалиста, для замедления процессов старения необходимо употреблять продукты, богатые коллагеном: яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыбу.

Редина подчеркнула, что для поддержания здоровья и молодости важно в целом питаться правильно. Для этого необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

При этом биолог, младший генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Анастасия Сивакова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что замедлению процессов старения может способствовать витамин D.

«Дефицит витамина D наблюдается у многих пожилых людей, особенно тех, кто проводит много времени дома. Это состояние может способствовать ускорению процессов старения и развитию возраст-ассоциированных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни и диабет II типа», — пояснила Сивакова.

По словам эксперта, прием добавок витамина D может помочь в борьбе со старением и связанными с ним заболеваниями.

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Россиянам рассказали о пользе обычной ходьбы
Pravda.Ru: нужно больше ходить пешком, чтобы похудеть
13 мая 2025, 20:48

Фото: iStock/gbh007

Обычная ходьба пешком помогает ускорить метаболизм, а также улучшает здоровье сердца и помогает похудеть, пишет Pravda.Ru.
«Ходьба может помочь вам похудеть, но важно не то, как быстро вы идете, а насколько регулярно вы ходите. По мнению экспертов, снижение веса достигается наилучшим образом, когда оно становится частью нашей повседневной жизни на регулярной и долгосрочной основе», — говорится в статье.

Автор также отмечает, что для потери веса необходимо ходить пешком не менее 50 минут в день, однако сжигание калорий зависит от возраста, веса, физической выносливости и темпа.

Кроме того, в материале говорится о том, что большее число шагов связано со снижением уровня смертности. Достаточно совершать для этого порядка 7500 шагов.

При этом доктор и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Москвой 24» посоветовал сделать 100 приседаний, чтобы согреться в квартире при отключенном отоплении.

«100 раз присядьте, и вам будет жарко», — посоветовал Мясников.

При этом он отметил, что оптимальной температурой для поддержания здоровья является не более16–18 градусов ночью и 18–20 градусов — днем.

Врач также призвал россиян умываться холодной водой и не закутываться в тёплую одежду. По словам Мясникова, частое пребывание в тепле повышает риск развития онкологии, проблем с сердцем и ускоренного старения.

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Жителей двух регионов РФ предупредили о риске заболеть лихорадкой Западного Нила
13 мая 2025, 14:59

Фото: istockphoto.com/czardases

Лихорадкой Западного Нила на территории России можно заразиться в Поволжье и в центральной части страны, об этом рассказал врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова.
«Заражение лихорадкой Западного Нила в России возможно в центральной части страны и в Поволжье. При этом большинство случаев этой болезни у нас завозные», — сказала Елена Павлова в интервью NEWS.ru.
Она добавила, что болезнь может развиться в срок от двух до восьми дней после укуса насекомого — носителя вируса.

«Переносчиками лихорадки Западного Нила являются кровососущие насекомые — комары и клещи. Кроме того, возможна передача вируса при грудном вскармливании, если мать болеет, и при переливании крови», — предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что в России пик заболевания лихорадкой Западного Нила ожидается в августе. По данным Рособрнадзора, эта болезнь грозит, в основном, жителям южных регионов.

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#здоровье
#вирус
#россия
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