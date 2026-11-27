27 ноября 2026, 15:55

Людям с высоким уровнем холестерина можно есть белки яиц без ограничений

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Диетолог Эстер Миранда рассказала, что людям с повышенным уровнем холестерина не обязательно исключать яйца из рациона. При этом она посоветовала следить за количеством желтков. Об этом сообщает CuidatePlus.