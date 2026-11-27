Диетолог назвала допустимую норму яиц при высоком холестерине
Диетолог Эстер Миранда рассказала, что людям с повышенным уровнем холестерина не обязательно исключать яйца из рациона. При этом она посоветовала следить за количеством желтков. Об этом сообщает CuidatePlus.
По словам специалиста, в таких случаях можно съедать от трех яиц в неделю до одного в день. Точная норма зависит от состояния человека и состава его питания.
Миранда пояснила, что холестерин содержится в желтке. Она назвала допустимой нормой от трех до семи желтков в неделю. Ограничений для употребления белков диетолог не установила.
При аллергии эксперт призвала полностью отказаться от яиц. Беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом она посоветовала внимательно отнестись к выбору продукта и его приготовлению.
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