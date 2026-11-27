27 ноября 2026, 15:32

Юрист Георгиева: за разведение птиц в квартире можно лишиться жилья

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Соседи, устроившие в квартире птицеферму, рискуют не только кошельком, но и жилплощадью. Юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, чем грозит разведение бройлеров в многоквартирном доме и куда жаловаться тем, кто устал от запаха.





Поводом для разъяснения стала жалоба пользовательницы Сети: её соседи начали разводить в квартире бройлеров ради экономии на продуктах, а остальные жильцы узнали об этом по распространившемуся запаху.



Георгиева отметила, что прямого запрета на разведение птиц в многоквартирном доме нет, однако такое занятие требует соблюдения различных требований по содержанию, а также хранению и обезвреживанию помета, дезинфекции помещений, профилактическим ветеринарным мероприятиям: птиц нужно прививать, давать витамины и прочее. Делать всё это необходимо, даже если хозяева завели небольшое количество куриц «для себя».



К тому же, подчеркнула юрист, если оформлено право собственности на квартиру, это не значит, что можно пользоваться ей как хочется. Важно соблюдать права других жильцов, а распространение специфического запаха от кур уже их нарушает.





«Поэтому недовольные соседи могут потребовать немедленного закрытия такой птицефермы», — заявила Алла Георгиева.

«Соседей, разводящих кур, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП РФ), сумма составит от 500 до 1 000 рублей. Такое же наказание последует и по статье о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил (10.6 КоАП РФ). Плюс могут взыскать от 1 000 до 1 500 рублей по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ)», — пояснила юрист.

«Квартиру в этом случае могут продать с публичных торгов, а собственнику выплатят вырученные средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения», — заключила Алла Георгиева.