Юрист объяснила, чем грозит разведение птиц в квартире
Соседи, устроившие в квартире птицеферму, рискуют не только кошельком, но и жилплощадью. Юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, чем грозит разведение бройлеров в многоквартирном доме и куда жаловаться тем, кто устал от запаха.
Поводом для разъяснения стала жалоба пользовательницы Сети: её соседи начали разводить в квартире бройлеров ради экономии на продуктах, а остальные жильцы узнали об этом по распространившемуся запаху.
Георгиева отметила, что прямого запрета на разведение птиц в многоквартирном доме нет, однако такое занятие требует соблюдения различных требований по содержанию, а также хранению и обезвреживанию помета, дезинфекции помещений, профилактическим ветеринарным мероприятиям: птиц нужно прививать, давать витамины и прочее. Делать всё это необходимо, даже если хозяева завели небольшое количество куриц «для себя».
К тому же, подчеркнула юрист, если оформлено право собственности на квартиру, это не значит, что можно пользоваться ей как хочется. Важно соблюдать права других жильцов, а распространение специфического запаха от кур уже их нарушает.
«Поэтому недовольные соседи могут потребовать немедленного закрытия такой птицефермы», — заявила Алла Георгиева.
Для этого следует пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ. Также можно обратиться в Роспотребнадзор, в Государственную жилищную инспекцию, полицию и прокуратуру, а ещё в Россельхознадзор или региональную ветеринарную службу.
«Соседей, разводящих кур, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП РФ), сумма составит от 500 до 1 000 рублей. Такое же наказание последует и по статье о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил (10.6 КоАП РФ). Плюс могут взыскать от 1 000 до 1 500 рублей по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ)», — пояснила юрист.
Также соседи имеют право подать иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, отметила Георгиева. В качестве крайней меры, когда не выполняются предписания уполномоченных государственных органов и продолжают нарушаться права соседей, владельцев кур способны лишить жилья по статье о прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение (287.7 ГК РФ).
«Квартиру в этом случае могут продать с публичных торгов, а собственнику выплатят вырученные средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения», — заключила Алла Георгиева.