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Диетолог назвала два вида самого полезного хлеба

Диетолог Разаренова: полезен хлеб цельнозерновой и на закваске
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

В современном мире на прилавках огромная вариативность хлеба, однако многие специалисты советуют от него отказаться. Но неужели нет полезности в этом манящем мучном изделии?
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1» назвала виды полезного хлеба и перечислила их преимущества.

«Самым полезным и ценным для рациона является цельнозерновой хлеб. Он содержит больше клетчатки, витаминов, минералов по сравнению с белым хлебом. Особенность цельнозернового хлеба заключается в том, что он изготавливается из муки, которая сохраняет оболочку зерна из зародыша. Это делает хлеб более питательным», — объяснила эксперт.

По ее словам, прекрасным дополнением к хлебу будут семена или орехи. Также Разаренова предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске, назвав его биодоступным.

«Этот хлеб хорош для нашего усвоения и минералами, и микроэлементами, и витаминами. Надо всегда смотреть на состав той же закваски. Если нет, то мы имеем право запросить сопроводительную документацию», — пояснила диетолог.

Она добавила, что хлеб может быть комбинированного варианта: и дрожжи, и закваска.

«Но закваска должна стоять в самом начале состава, а дрожжи могут иметь право быть в самом конце. И тут важно быстро приготовленные дрожжи или нет», — добавила Разаренова.

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День Агафьи-коровницы 18 февраля: как уберечь себя от бед и сохранить здоровье, народные приметы
17 февраля 2025, 10:14

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

В народном календаре 18 февраля — день Агафьи Коровницы, или, как еще говорят в народе, Коровятницы. Есть и другие названия: «Агафья-голодуха», «Голиндуха», «Агафья Скотница» и «Агаша-коровница». К этому времени хлеб и корма для скота почти у всех были на исходе – наступало голодное время.
Православные христиане в этот день вспоминают мученицу Агафию Панормскую. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Вулкан Этна на Сицилии (Фото: iStock/Stefan_Alfonso)

Во времена гонений на христиан, при императоре Деции, правившем с 249 по 251 годы, на Сицилии жила девица Агафия, происходившая из знатного христианского рода. С детства воспитанная в благочестии, она была известна своей твердостью в вере и любовью к Богу.

Когда начались преследования, Агафия приготовилась принять мученический венец и непрестанно молилась. Правитель области Квинтиан, привлечённый её красотой, решил отвратить её от веры Христовой. Он отдал её на попечение одной распутной вдовы, надеясь соблазнить её. Но святая Агафия пребывала непреклонной в своей вере и не поддалась на уговоры.

Разгневанный правитель стал подвергать её допросам, требуя поклонения идолам. Святая Агафия ответила: «Ваши истуканы не боги, а только бездушные предметы; и вы сами — рабы этих бездушных идолов». Квинтиан в ярости подвергал её жестоким мучениям, раздирая ей грудь железными клещами. Но святая мужественно терпела страдания и не утратила веры.

В темнице ей явился апостол Пётр, исцеливший её раны и наполнивший помещение необыкновенным светом. Но святая не воспользовалась возможностью для бегства, смиренно ожидая конца своей жизни. На пятый день её вновь привели к правителю. Когда она вновь исповедала Христа, её бросили на раскалённые угли. В этот момент произошло великое землетрясение, устрашившее всех присутствующих. Квинтиан, страшась гнева народа, вернул Агафию в темницу, где она вскоре скончалась, молясь Господу и благодаря Его за данную силу и терпение. На её могиле была построена церковь, ставшая местом почитания среди верующих.

Приметы на Агафьин день


Фото: iStock/Tuutikka

  • Коли мороз крепчает, лето знойным да сухим быть.
  • Вода в реках поднялась — оттепель на пороге.
  • Птица в окно стучит — вести недобрые несёт.
  • Снег идёт — тепло на пороге, скоро растаять.
  • Без снега день, значит, летом мало дождей, урожая не жди.
  • Тёплый день на Агафью — морозы отступают, весна идёт.
  • Коли лес чернеет, жди потепления.

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Что можно делать 18 февраля


Фото: iStock/ Maria Saifutdinova

Важно посетить церковь и помолиться о тех, кто ушел из жизни насильственным образом. Это привлечет атмосферу благополучия и счастья в ваш дом.

Также в этот день можно вспомнить о своих ушедших родственниках и близких. Посещение кладбищ и выражение памяти об усопших в этот день может даровать их поддержку и защиту.

Обратите внимание на животных вокруг. Позаботьтесь о них: покормите, погладьте и наведите порядок в их месте обитания.

Кроме того, этот день подходит для процедур, связанных с очищением. Можно сходить в баню или полежать в ванной. На Руси считали, что такие действия помогают избавиться от негативных эмоций и восстановить внутреннее равновесие.

Что нельзя делать в этот день


  1. Не стоит смотреть в темноту, особенно после захода солнца. Считается, что в это время могут появляться злые духи, способные навредить. Увидевший их потеряет красоту и здоровье.
  2. Не отказывайте тем, кто нуждается в поддержке. Это может обернуться против вас, и в будущем вы сами окажетесь в трудной ситуации.
  3. Мужчинам не следует без нужды выходить из дома, так как это может привести к бедам и недугам.
  4. Не позволяйте четвероногим покидать пределы вашего участка. Это может привести к распространению болезней и негативных влияний на домашний скот.
  5. Тем, кто одинок, не рекомендуется стричь волосы. Существует мнение, что это может привести к тому, что весь год придётся провести в одиночестве.

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Депутаты ЛДПР внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом
17 февраля 2025, 08:34

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, внесли законопроект, который предлагает изменить подход к необходимой обороне в случае незаконного вторжения злоумышленников в жилище. Об этом пишет РИА Новости.
Документ, получивший поддержку среди парламентариев, позволит гражданам применять любые меры самообороны без страха уголовного преследования.

Авторы инициативы настаивают на том, что защита жизни и здоровья как своих, так и близких людей должна быть приоритетом, и предлагаемые изменения в Уголовный кодекс исключат возможность признания превышения пределов необходимой обороны в таких ситуациях. По их мнению, текущие нормы не обеспечивают достаточной защиты для граждан, сталкивающихся с угрозами.

В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что Верховный суд России уже определил незаконное вторжение в жилище как посягательство, которое допускает применение силы в целях самообороны. Законодатели подчеркивают, что подобные инциденты часто сопровождаются тяжкими преступлениями, такими как убийство, изнасилование и похищение человека.

«Граждане должны иметь возможность защищать себя и своих близких, не опасаясь уголовной ответственности за свои действия в условиях реальной угрозы», — заявил Нилов, комментируя инициативу.

Более 40% россиян не согласны с равным делением наследства между детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Составлен топ регионов России по качеству жизни
Москва, Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг регионов РФ по качеству жизни
17 февраля 2025, 06:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по качеству жизни. Об этом сообщают РИА Новости.
На последний позициях в списке оказались Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Рейтинг составлялся на основе 66 показателей, которые учитывали фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

У Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга средний рейтинговый бал превышает 80 из 100 возможных. Эта тройка уже долгие годы возглавляет список и сильно опережает предшествующие им субъекты.

Также в десятку вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На последних местах находятся Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.

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В России может вырасти уровень безработицы впервые с начала десятилетия
17 февраля 2025, 05:53

Фото: iStock/Doucefleur

В России ожидается увеличение уровня безработицы в 2025 году впервые с начала десятилетия. Об этом пишут «Известия».
В пандемийный год уровень безработицы в стране вырос до 5,9%. Уже в этом ожидается увеличение данного показателя с нынешних 2,3% до 2,6%. При этом опрошенные Центробанком аналитики предсказывают рост безработицы в стране до 2,9 % к 2027 году.

Эксперты поясняют, что эта тенденция связана со снижением количества вакансий в службах занятости, а также увеличение числа сокращений в крупных корпорациях. По словам профессора Финансового университета при правительстве России Юлии Долженковой, несмотря на данный факт, безработица будет расти медленно, что объясняется развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. В особенности она выделила сферу торговли, которая переходит на онлайн-формат.

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Юрист Поправко: с 1 марта изменятся правила подачи документов в Росреестр
17 февраля 2025, 04:23

Фото: iStock/KangeStudio

С 1 марта россиян ждут изменения в правилах подачи документов в Росреестр, Об этом предупредила управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.
«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр, нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — поделилась эксперт с агентством «Прайм».

Отмечается, что с 1 марта юридические лица будут вынуждены подавать в Росреестр сведения о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью и прилагаемые к ним документы только в электронной форме. Это можно будет сделать через «Госуслуги», на сайте регистрирующего органа или любым другим доступным образом.

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