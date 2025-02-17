Диетолог назвала два вида самого полезного хлеба

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В современном мире на прилавках огромная вариативность хлеба, однако многие специалисты советуют от него отказаться. Но неужели нет полезности в этом манящем мучном изделии?
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с «Радио 1» назвала виды полезного хлеба и перечислила их преимущества.
По ее словам, прекрасным дополнением к хлебу будут семена или орехи. Также Разаренова предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске, назвав его биодоступным.
Она добавила, что хлеб может быть комбинированного варианта: и дрожжи, и закваска.
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«Самым полезным и ценным для рациона является цельнозерновой хлеб. Он содержит больше клетчатки, витаминов, минералов по сравнению с белым хлебом. Особенность цельнозернового хлеба заключается в том, что он изготавливается из муки, которая сохраняет оболочку зерна из зародыша. Это делает хлеб более питательным», — объяснила эксперт.
По ее словам, прекрасным дополнением к хлебу будут семена или орехи. Также Разаренова предложила обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске, назвав его биодоступным.
«Этот хлеб хорош для нашего усвоения и минералами, и микроэлементами, и витаминами. Надо всегда смотреть на состав той же закваски. Если нет, то мы имеем право запросить сопроводительную документацию», — пояснила диетолог.
Она добавила, что хлеб может быть комбинированного варианта: и дрожжи, и закваска.
«Но закваска должна стоять в самом начале состава, а дрожжи могут иметь право быть в самом конце. И тут важно быстро приготовленные дрожжи или нет», — добавила Разаренова.
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Анастасия Панченко