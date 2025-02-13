Иммунолог развеял миф о полезности известной медицинской терапии

Фото: iStock/Zinkevych
Можно ли избавиться от аллергии навсегда? Если раньше это казалось невозможным, то сейчас есть так называемая «аллерген-специфическая иммунотерапия» — метод, в результате которого снижается чувствительность к аллергенам, уменьшается выраженность симптомов болезни, наступает ремиссия.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал правду об аллерген-специфической иммунотерапии, которая считается популярным методом лечения.
Также он напомнил об использующихся ранее методах введения сывороток, которые не лечили, а только снижали симптоматику. Однако это было большим риском, потому что при избыточной дозе мог наступить анафилактический шок.
Читайте также:
«Удар и смерть»: Иммунолог рассказал про летальный исход из-за аллергии
Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды
Врач раскрыла симптомы аллергии на холод
«Это серьезный метод убивания тех клеток, которые вырабатывают эти иммуноглобулины на аллергены. Например, эти вещества, на которые есть реакция, вводят в маленьких дозах, и их клетки в борьбе с врагом гибнут. Но это не лечение причины иммунодефицита, а ликвидация самого спускового крючка, триггера. Один устранили, начнется на другой. Убрали аллергию на орешник, а завтра начнется на ромашку. Это не радикальный метод лечения», — объяснил врач.
Также он напомнил об использующихся ранее методах введения сывороток, которые не лечили, а только снижали симптоматику. Однако это было большим риском, потому что при избыточной дозе мог наступить анафилактический шок.
«Если врачи осознают, что причина не в аллергенах, то нужно искать проблему внутри организма. Иммунитет напрямую влияет на аллергию. Его можно восстановить», — сказал Жемчугов.
Читайте также:
«Удар и смерть»: Иммунолог рассказал про летальный исход из-за аллергии
Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды
Врач раскрыла симптомы аллергии на холод
Анастасия Панченко