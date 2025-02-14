Кардиолог назвала главную ошибку людей с гипертонией

Ежедневно мы принимаем в пищу столько сахара, что организм не в состоянии его переработать и использовать полезным для себя образом. А многие, вдобавок к этому, употребляют быстрые углеводы в виде шоколада, булочек и другого. Это все, по мнению специалистов, провоцирует различные заболевания.