Кардиолог назвала главную ошибку людей с гипертонией

Фото: iStock/peakSTOCK
Главной ошибкой людей с гипертонией является отказ от рекомендаций врача — пренебрежение DASH-диетой, употребление соленой пищи и нерегулярный прием лекарств от давления. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.
«Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространенная ошибка! Гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным. Плановая терапия должна проводиться на регулярной основе», — пояснила врач в беседе с «Известиями».В свою очередь врач-кардиолог медцентра «Будь Здоров» Иосиф Шубитидзе рассказал о пользе кофе для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что бодрящий напиток улучшуает работу эндотелия, что эффективно в качестве профилактики атеросклероза и закупорки сосуда, а также снижает риск аритмии.
«Напиток повышает чувствительность клеток к инсулину и снижает риск развития диабета – серьезного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо кофеина, кофе содержит около 2000 веществ, в том числе, витамины группы В, калий, магний, которые очень полезны для поддержания нормального сердечного ритма», — поделился специалист.Читайте также:
Иммунолог развеял миф о полезности известной медицинской терапии
Врач перечислила витамины, которых особенно не хватает зимой
Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца
Данил Пономарев