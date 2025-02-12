Врач перечислила витамина, которых особенно не хватает зимой

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova
Витаминов A, C и D чаще всего не хватает россиянам в зимний период. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, дефицит витамина D часто встречается зимой из-за недостатка солнечного света, а нехватка витамина А проявляется шелушение кожи и губ, что говорит о нарушении иммунной защиты.
«Витамин C тоже необходим: он отвечает за иммунитет, хорошее состояние стенок сосудов. Если его не хватает, беспокоят кровотечения. Например, как только появляется кровь при чистке зубов, значит, помимо похода к стоматологу, нужно добавлять в рацион витамин С – можно пить теплый чай с лимоном», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».В свою очередь диетолог Ольга Редина рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить фигуру, особенно после 50 лет. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что с возрастом обмен веществ замедляется, потому похудение может длиться дольше. В этом случае, подчеркнула она, следует придерживаться правильного режима питания.
«Он включает в себя три основных приема пищи и два перекуса. Именно такой подход к питанию позволяет поддерживать обмен веществ на высоком уровне, минимизирует чувство голода и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Это особенно важно для людей после 50 лет, потому что в зрелом возрасте многие страдают от инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа», — поделилась Редина.Читайте также:
Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца
Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару
Врач назвала полезные качества пиццы
Данил Пономарев