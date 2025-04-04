Диетолог назвала неочевидный сок, в котором нет сахара и фруктозы

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В Московской области начался сезон сбора березового сока. По закону, березовый сок можно собирать для личного использования, соблюдая ряд правил, чтобы не навредить деревьям.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» объяснила, что в прошлом березовый сок пользовался популярностью, потому что не было лекарственной альтернативы.
По ее словам, березовый сок, действительно, содержит множество витаминов разных групп: С, А, В.
Она добавила, что в соке нет ни сахара, ни фруктозы, что делает напиток более здоровым и правильным.
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«Сегодняшняя проблема заключается в том, что загрязненность почвы и воздуха, где эти березы растут, попадает в сок. И к тому же, сегодня мы имеем другие возможности получать безопасно и эффективно те же микроэлементы, витамины, антиоксиданты и так далее», — сказала эксперт.
По ее словам, березовый сок, действительно, содержит множество витаминов разных групп: С, А, В.
«Также в березовом соке есть антиоксидантные системы, которые хорошо восстанавливают структуру клетки, тонизируют, утоляют жажду. Соответственно, мы получаем полезные вещества и приятный вкус», — отметила Бережная.
Она добавила, что в соке нет ни сахара, ни фруктозы, что делает напиток более здоровым и правильным.
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Анастасия Панченко