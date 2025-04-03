Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Нутрициолог рассказала, как сочетать витамины и БАДы

Нутрициолог рассказала, как сочетать витамины и БАДы

Нутрициолог Гетманская: не все витамины и БАДы сочетаются друг с другом
Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Не все витамины и БАДы сочетаются друг с другом, к примеру, железо стоит принимать с витамином B3, но оно не усвоится вместе с B1. Об этом рассказала руководитель экосистемы BodyUpgade, нутрициолог Софья Гетманская.
По ее словам, неправильное сочетание витаминов может привести к полному отсутствию эффекта.
«Даже при условии, что для Вас в стратегии прописано более 5-7 добавок, мы помогаем составить график приема так, чтобы все работало на максимум. А персональный ассистент нашей системы всегда напоминает о времени приема витаминов и качественно отслеживает выполнение графика», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.
Гетманская также предоставила подробную таблицу сочетаемости витаминов, БАДов и витаминоподобных веществ.

Читайте также:

Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир

Врач развеяла распространенный миф о сладостях

Гастроэнтеролог раскрыла, как стресс влияет на работу кишечника
#эксперт
#диетолог
#график
#стресс
#витамины
Врач рассказала, как гепатит С может отразиться на беременности
Врач Слизова: беременные с гепатитом С чаще сдают анализы на биохимию
03 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Беременные с диагнозом гепатита С ведутся на учете так же, как и другие женщины, с тем лишь исключением, что чаще сдают анализы на биохимию. Об этом рассказала врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, регулярная биохимия нужна, так как при гепатите С постепенно разрушаются гепатоциты, приводя к повышению уровня АЛТ, АСТ, что плохо отражается на здоровье плода.
«На самом деле, врачи больше опасаются гепатита Е у беременных пациенток. Так как он вызывает острую реакцию, когда гепатоциты просто разрушаются. Все, что в них находилось, всасывается в кровь — до 30% случаев может произойти летальный исход. И если женщина больна любым из гепатитов, то риск того, что к ней еще «прицепится» и гепатит Е — очень высок. Поэтому нужно быть аккуратным», — подчеркнула специалист.
Читайте также:

Психолог назвала ранние признаки аутизма у детей

Нутрициолог рассказала, как сочетать витамины и БАДы

Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир
#врачи
#психолог
#кровь
#здоровье
#женщина
#гепатит
#витамины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог назвала ранние признаки аутизма у детей
Психолог Ермолаева: ходьба на цыпочках может говорить об аутизме у ребенка
03 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock/All the rights for presented photos are my own.

Гиперактивность, пренебрежение опасностью, ходьба на цыпочках, непереносимость громких звуков и игнорирование ровесников — это ранние признаки аутизма у детей. Об этом рассказала исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, клинический психолог Евгения Ермолаева. По ее словам, с такими детьми нужно заниматься с самого раннего возраста.
«Вот один из наших примеров: в семье росли два ребенка с РАС. Со старшим не занимались, он в пятнадцатилетнем возрасте не разговаривал, наблюдалась яркая аутоагрессия, социальные контакты были нулевые. С младшим братом начали заниматься до двух лет. Сейчас он окончил школу и уехал учиться в университет», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, как определить аутизм во взрослом возрасте. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что на это будут указывать сложности в общении, избегание зрительного и физического контакта, проблемы с пониманием сарказма и намеков, сильно сниженная эмпатия. Также она отметила нарушение лабильности.
«То есть такие люди любят, чтобы все было четко и по правилам. Допустим, если человек решил, что на работе он уйдет на обед в 13:00, а начальство вдруг просит отложить это, он продолжит настаивать на своем. Потому что для его психики важен график, с ним проще адаптироваться», — добавила психиатр.
Читайте также:

Невролог Цурина назвала главные признаки аутизма и причины его появления

Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием

Невролог объяснила, можно ли навсегда вылечить эпилепсию
#эксперт
#университет
#врач
#аутизм
#нарушение
#человек
#психотерапевт
#график
#психиатр
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир
Диетолог Бобровский: кефир лучше пить за полтора часа до сна
03 апреля 2025, 14:53

Фото: iStock/Amguy

Бытует мнение, что кефир на ночь лучше не употреблять, потому что он мешает легкому засыпанию. Однако многие вспоминают, как раньше, родители и учителя, давая этот кисломолочный продукт перед сном, были уверены в его пользе. Кто прав?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что пользу кефира на ночь, который давали взрослым и детям в советских и постсоветских временах, никто не опроверг.

«Просто у некоторых людей с повышенной чувствительностью происходит повышение кислотности, но это достаточно редкая ситуация», — прокомментировал он.

По его словам, важно также в какое время употреблять кефир и в каких количествах.

«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу. А лучше пить кефир за полтора часа до сна», — посоветовал диетолог.

Читайте также:

Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта

«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро

Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
#ночь
#диетолог
#россияне
#опасность
#питание
#напитки
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии
03 апреля 2025, 00:29

Фото: istockphoto/chayakorn lotongkum

Новая пандемия опасного заболевания может оказаться намного опаснее коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он также призвал все страны на планете немедленно начать работу над всеобщим соглашением о борьбе с пандемиями, передаёт ТАСС. Возглавляемая им организация уже начала работу над документом, напомнил чиновник. Он посетовал, что сейчас на фоне мировых конфликтов COVID-19 кажется каким-то «далёким воспоминанием», но это в корне неправильная точка зрения.

Во-первых, коронавирусный кошмар был не так уж и давно. А во-вторых, новая болезнь может оказаться во сто крат опаснее, сказал глава ВОЗ.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — подчеркнул Гебрейесус.

Читайте также:

В ЦРУ заключили, что утечка вируса COVID-19 пошла из лаборатории в Китае

Врач перечислил симптомы микоплазменной пневмонии

Скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена
#болезнь
#страны
#воз
#пандемия
#коронавирус
#covid-19
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач развеяла распространенный миф о сладостях
Врач Станкевич опровергла миф о тяге к сладкому как признак сахарного диабета
02 апреля 2025, 23:15

Фото: iStock/eternalcreative

Постоянная тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, это распространенный миф, который не имеет научных доказательств. Об этом заявила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, желание поесть сладостей может быть вызвано разными факторами — от низкокалорийного питания до просто усталости.
«Прежде всего, стоит понимать, что диабет — это заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме, а не с зависимостью от сладкого. Ощущение нехватки сахара может быть вызвано самыми разными факторами — от низкокалорийного питания до банальной усталости. Организм требует быстрых углеводов, когда чувствует нехватку энергии, но это не значит, что проблема всегда связана с эндокринной системой», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, почему детям и беременным нельзя пить даже безалкогольное пиво и вино. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что, согласно исследованиям, в таких напитках может быть куда больше алкоголя, чем указано на этикетке. К тому же, «нулевки» негативно влияют на психику детей и подростков, которые таким образом приобщаются к потреблению настоящего алкоголя.
«А вот по поводу беременных женщин мнения расходятся. Принято считать, что в первом триместре беременности, когда закладываются все системы и органы будущего ребенка, стоит минимизировать любые риски. В это время не стоит употреблять даже считающиеся безалкогольными вина и пиво», — предупредила врач.
Читайте также:

Гастроэнтеролог раскрыла, как стресс влияет на работу кишечника

Диетолог назвала главный фактор, влияющий на здоровье пищеварения

Диетолог назвал неожиданные источники витамина С, клетчатки и цинка
#эксперт
#здоровье
#вино
#врач
#пиво
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате