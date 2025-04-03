Нутрициолог рассказала, как сочетать витамины и БАДы

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Не все витамины и БАДы сочетаются друг с другом, к примеру, железо стоит принимать с витамином B3, но оно не усвоится вместе с B1. Об этом рассказала руководитель экосистемы BodyUpgade, нутрициолог Софья Гетманская.
По ее словам, неправильное сочетание витаминов может привести к полному отсутствию эффекта.
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«Даже при условии, что для Вас в стратегии прописано более 5-7 добавок, мы помогаем составить график приема так, чтобы все работало на максимум. А персональный ассистент нашей системы всегда напоминает о времени приема витаминов и качественно отслеживает выполнение графика», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.Гетманская также предоставила подробную таблицу сочетаемости витаминов, БАДов и витаминоподобных веществ.
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Данил Пономарев