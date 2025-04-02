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Диетолог назвала главный фактор, влияющий на здоровье пищеварения

Диетолог Соломатина: стресс нарушает пищеварение и создает застой
Фото: iStock/airdone

Фото: iStock/airdone

Всем известно, что от питания зависит состояние человека. А на пищеварение влияет множество факторов, включая окружающую среду и психологическое состояние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что боль – это сторож человеческого организма, но, к сожалению, иногда болезни протекают бессимптомно.

«Допустим, печень не болит, а там уже развиваются процессы определенные, например, атрофический гастрит с изменениями. А люди думают, что у них все в порядке», — объяснила она.

По словам диетолога, правильное питание — важнейшее составляющее здоровья, на которое влияет многое, в том числе стресс.

«Любой стресс нарушает микробиом, который отвечает за тот же иммунитет. Дальше кровообращение нарушается, спазмирование происходит и так далее. То есть здесь всё пищеварение нарушается, сразу застой, расслабление кишечника. Вся кровь перетекает сразу в органы, в конечности и мозг», — сказала Соломатина.

Она добавила, что на пищеварение влияет все, включая плохие привычки (курение, алкоголь).

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Российские ученые синтезировали антибиотик для борьбы с золотистым стафилококком
01 апреля 2025, 23:08

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Российские ученые синтезировали антибиотик, который способен бороться с устойчивым к противомикробным препаратам золотистым стафилококком. Об этом сообщили в МФТИ. На доклинические исследования, в том числе на эксперименты на животных, уйдет примерно год.
«Мы исследовали группу веществ триазеноиндолов и выбрали из них наиболее действенную молекулу. Данные соединения применяются в качестве прототипов лекарств против туберкулеза, его возбудителя — микобактерии, поэтому это закономерный кандидат на использование в качестве антибиотика от стафилококка. Также известно, что они имеют антигрибковый эффект», — рассказал один из авторов работы, директор Физтех-школы МФТИ Денис Кузьмин в беседе с «Известиями».
В то же время ученые из Калифорнийского университета представили новый препарат DDL-90, который поможет серьезно восстанавливать двигательные функции после инсульта. Однако врач-невролог, ассистент кафедры Пироговского Университета Инна Филатова в разговоре с «Газетой.Ru» пояснила, что у препарата не хватает доказательной базы о его эффективности. По ее словам, одного клинического испытания на животных явно недостаточно.
«Поэтому для того, чтобы лекарственное средство себя положительно зарекомендовало, как мы все знаем, — оно должно пройти три этапа клинических испытаний на человеке. Поэтому на сегодняшний день говорить о перспективах применения DDL-920 для восстановления двигательных функций у человека после инсульта не представляется возможным», — поделилась врач.
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Врач перечислил симптомы микоплазменной пневмонии
Врач Иванов: микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем
01 апреля 2025, 23:01

Фото: iStock/Staras

Возбудители микоплазменной пневмонии передаются воздушно-капельным путем — при разговоре, чихании или кашле. Об этом заявил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Однако, по его словам, вне живого организма микоплазмы быстро гибнут, потому через прикосновение к загрязненным предметам заразиться сложно.
«Симптомы микоплазменной пневмонии появляются постепенно, отчего болезнь больше напоминает простуду. Заболевший ощущает слабость, недомогание, головную боль, затем начинается лихорадка, присоединяется кашель», — поделился врач в беседе с RT.
Тем временем Заслуженный врач РФ, телеведущий Александр Мясников рассказал, что микоплазма — давно и хорошо известный возбудитель внебольничных пневмоний. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что ношение медицинских масок для защиты от этого возбудителя будет даже более эффективным способом, чем при эпидемии коронавируса.
«Вспышки инфекции часто случаются в местах плотного проживания людей — в студенческих общежитиях, казармах, школах. Зимой, в периоды таких вспышек, микоплазма может вызывать до 10% всех внебольничных пневмоний. Обычное, рутинное явление. Было, есть и будет», — заключил телеведущий.
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#рф
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Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием
Психолог Горелова: гибкий график поможет в борьбе с профессиональным выгоранием
01 апреля 2025, 22:46

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Психолог Елена Горелова рассказала, что поможет справиться с профессиональным выгоранием. По ее словам, в борьбе с этим состоянием помогут гибкий график работы, программы наставничества, корпоративная поддержка, возможность заниматься спортом и улучшение рабочих условий.
В беседе с RuNews24.ru эксперт пояснила, что основными причинами профессионального выгорания являются перегрузка и высокий объем работы, отсутствие поддержки, монотонная однообразная деятельность и недостаточная компенсация потраченных сил.
«Современные реалии требуют от организаций адаптивности и внимания к благополучию сотрудников. Нужно создавать условия, в которых работники смогут эффективно выполнять свои обязанности, не рискуя своим физическим и психическим здоровьем. Возможно, именно это станет ключом к успешному будущему», — подчеркнула психолог.
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Терапевт раскрыла, как смена погоды может отразиться на здоровье
Терапевт Симонова: смена погоды может повысить давление и вызвать боли в спине
01 апреля 2025, 22:39

Фото: iStock/fizkes

Смена погодных условий может заметно отразиться на здоровье, в частности возможно повышение давления, боли в спине и пояснице, вызванные резким увеличением нагрузки при потеплении (к примеру, работой в огороде). Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. По ее словам, при длительной статичной работе в саду может обостряться варикоз.
«Смена погоды может послужить триггером для возникновения мигрени у людей, склонных к ней. Также для весеннего периода характерно развитие поллиноза — аллергической реакции организма на наличие в воздухе большого количества пыльцы. <…> Кроме того, у пациентов с бронхиальной астмой может произойти обострение заболевания на фоне контакта с пыльцой-аллергеном», — предупредила врач в беседе с RT.
В свою очередь нутрициолог Катерина Кузина поделилась советами, как укрепить иммунитет и общий тонус организма в весенний период. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт призвала добавить больше полезных жиров в рацион, сократить потребление сахара и употреблять больше овощей и фруктов. По ее словам, также крайне важно отказаться от вредных привычек — курения и тяги к вредной пище.
«Спорт — верный друг здорового иммунитета. Физические нагрузки помогают предотвратить застой крови, нормализуют давление, повышают общую выносливость и тонус организма, а также насыщают организм кислородом. Любой спорт благотворно влияет на иммунитет», — говорится в материале.
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Диетолог рассказала, какие продукты могут раздражать слизистую желудка
Диетолог Соломатина: желудок может раздражать клетчатка
01 апреля 2025, 18:56

Фото: iStock/ipopba

Здоровое, сбалансированное питание — это верный путь к нормальной работе органов пищеварения. Специалисты утверждают, что заболевания ЖКТ требуют особого питания.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что когда есть проблемы с ЖКТ, стоит тщательнее выбирать продукты питания, потому что организм работает не так, как ему полагалось, и нужна корректировка.

«Часто бывают повреждения, тогда любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством полезной, как мы знаем, клетчатки может оказывать раздражительное воздействие. И, соответственно, когда всё это проходит по поврежденной слизистой, ситуация обостряется. Также может быть химическое воздействие какое-либо: например, лук или чеснок полейте кислым, тогда почувствуете ту боль, которую испытывает желудок», —объяснила эксперт.

Также, по ее словам, температурный режим пищи может оказать влияние на поврежденную слизистую.

«Холодная будет вызывать некий спазм. И также еда должна быть не перченой, не сильно соленой — почти нейтральной и измельченной, без грубых пищевых волокон», — сказала диетолог.

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#витамины
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