Диетолог назвала главный фактор, влияющий на здоровье пищеварения

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Всем известно, что от питания зависит состояние человека. А на пищеварение влияет множество факторов, включая окружающую среду и психологическое состояние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что боль – это сторож человеческого организма, но, к сожалению, иногда болезни протекают бессимптомно.
По словам диетолога, правильное питание — важнейшее составляющее здоровья, на которое влияет многое, в том числе стресс.
Она добавила, что на пищеварение влияет все, включая плохие привычки (курение, алкоголь).
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«Допустим, печень не болит, а там уже развиваются процессы определенные, например, атрофический гастрит с изменениями. А люди думают, что у них все в порядке», — объяснила она.
По словам диетолога, правильное питание — важнейшее составляющее здоровья, на которое влияет многое, в том числе стресс.
«Любой стресс нарушает микробиом, который отвечает за тот же иммунитет. Дальше кровообращение нарушается, спазмирование происходит и так далее. То есть здесь всё пищеварение нарушается, сразу застой, расслабление кишечника. Вся кровь перетекает сразу в органы, в конечности и мозг», — сказала Соломатина.
Она добавила, что на пищеварение влияет все, включая плохие привычки (курение, алкоголь).
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Анастасия Панченко