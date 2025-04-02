Диетолог назвала главный фактор, влияющий на здоровье пищеварения

Смена погодных условий может заметно отразиться на здоровье, в частности возможно повышение давления, боли в спине и пояснице, вызванные резким увеличением нагрузки при потеплении (к примеру, работой в огороде). Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. По ее словам, при длительной статичной работе в саду может обостряться варикоз.