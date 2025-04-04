Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка

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Весна — время сбора березового сока. Раньше этот напиток считался лекарственным, однако сейчас, покупая сок в магазинах, люди сомневаются в его полезности.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем разница между свежесобранным березовым соком и тем, что продается в магазинах.
Она добавила, что не стоит забывать про аллергию на березовый сок, которая может сыграть плохую шутку с организмом.
Также, по словам Ирины Бережной, важно, где, как и насколько правильно был собран березовый сок.
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«В продающихся меньше полезных веществ, потому что при термической обработке исчезает многое и очень быстро. Если жидкость нагревается выше 100 градусов, то кроме вкуса там ничего не остается. А консервированные продукты, как правило, содержат сахара, то есть березовый сок теряет свой естественный вкус, оставляя только специфический. Очень сложно сказать, насколько это полезно», — объяснила эксперт.
Она добавила, что не стоит забывать про аллергию на березовый сок, которая может сыграть плохую шутку с организмом.
«Вопрос об аллергических ринитах, поллинозах на цветения березовых. Береза, яблоко, картошка — это перекрёстные аллергены и, вполне возможно, что на сок будет тоже реакция», — подчеркнула диетолог.
Также, по словам Ирины Бережной, важно, где, как и насколько правильно был собран березовый сок.
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Анастасия Панченко