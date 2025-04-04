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Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка

Диетолог Бережная: в покупном березовом соке нет пользы
Фото: iStock/SERHII LUZHEVSKYI

Фото: iStock/SERHII LUZHEVSKYI

Весна — время сбора березового сока. Раньше этот напиток считался лекарственным, однако сейчас, покупая сок в магазинах, люди сомневаются в его полезности.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем разница между свежесобранным березовым соком и тем, что продается в магазинах.

«В продающихся меньше полезных веществ, потому что при термической обработке исчезает многое и очень быстро. Если жидкость нагревается выше 100 градусов, то кроме вкуса там ничего не остается. А консервированные продукты, как правило, содержат сахара, то есть березовый сок теряет свой естественный вкус, оставляя только специфический. Очень сложно сказать, насколько это полезно», — объяснила эксперт.

Она добавила, что не стоит забывать про аллергию на березовый сок, которая может сыграть плохую шутку с организмом.

«Вопрос об аллергических ринитах, поллинозах на цветения березовых. Береза, яблоко, картошка — это перекрёстные аллергены и, вполне возможно, что на сок будет тоже реакция», — подчеркнула диетолог.

Также, по словам Ирины Бережной, важно, где, как и насколько правильно был собран березовый сок.

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Артемий Лебедев раскритиковал дизайн российских банкнот и документов
04 апреля 2025, 13:04

Артемий Лебедев (Фото: Телеграм, @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление российских купюр и документов. Он поделился своим мнением в выпуске обзора новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте».
«Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождении, что паспорт, что деньги наши — один большой кусок позора», — сказал Лебедев, а после уточнил, что считает неудачным этот дизайн, появившийся в 90-е годы.
Удачными дизайнер назвал банкноты, которые выпускались в России в XIX веке или в советское время при Иосифе Сталине.
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#деньги
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#дизайн
#документы
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Диетолог назвала неочевидный сок, в котором нет сахара и фруктозы
Диетолог Бережная: в березовом соке нет ни сахара, ни фруктозы
04 апреля 2025, 11:23

Фото: iStock/morisfoto

В Московской области начался сезон сбора березового сока. По закону, березовый сок можно собирать для личного использования, соблюдая ряд правил, чтобы не навредить деревьям.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» объяснила, что в прошлом березовый сок пользовался популярностью, потому что не было лекарственной альтернативы.

«Сегодняшняя проблема заключается в том, что загрязненность почвы и воздуха, где эти березы растут, попадает в сок. И к тому же, сегодня мы имеем другие возможности получать безопасно и эффективно те же микроэлементы, витамины, антиоксиданты и так далее», — сказала эксперт.

По ее словам, березовый сок, действительно, содержит множество витаминов разных групп: С, А, В.

«Также в березовом соке есть антиоксидантные системы, которые хорошо восстанавливают структуру клетки, тонизируют, утоляют жажду. Соответственно, мы получаем полезные вещества и приятный вкус», — отметила Бережная.

Она добавила, что в соке нет ни сахара, ни фруктозы, что делает напиток более здоровым и правильным.

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#питание
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Заключённый соблазнил медсестру и тюремщицу, а потом сбежал
В Великобритании осуждённый завёл роман с двумя сотрудницами тюрьмы и сбежал
04 апреля 2025, 10:46

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Великобритании осуждённый наркодилер Гарри Пуллен соблазнил медсестру и надзирательницу в тюрьме и сбежал, сообщает газета The Sun.
27-летний заключённый попал за решётку в Бридженде, Уэльс, в 2019 году. Там он познакомился с тюремной медсестрой Элис Хиббс. У пары начался роман. В 2021 году Пуллена перевели в Манчестер, с собой у него был номер телефона Хиббс.

До июля 2021 года они общались онлайн, пока об этом не узнало руководство тюрьмы. Хиббс приговорили к шести месяцам заключения. В суде она говорила, что давно хотела прекратить эти отношения, но боялась из-за угроз мужчины.

Параллельно с Хиббс Пуллен стал «строить отношения» с тюремщицей Рут Шмыло. Их роман начался с того, что заключённый передал ей листок, на котором был указан её номер телефона. Пара начала созваниваться каждый день и занималась сексом по телефону. Позже Шмыло утверждала, что это происходило против её воли.

Пуллен не раз утверждал, что любит Шмыло, и даже устроил ей встречу со своей матерью. Однажды на камеры видеонаблюдения попал момент, как надзирательница посылает заключённому воздушный поцелуй. Началась проверка. Шмыло вызвали в суд.

Тем временем Пуллен попал в больницу, откуда вскоре сбежал. Известно, что в этом ему помогли четыре женщины. Мужчину поймали только через неделю. Он находится под арестом.

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Tolo news: В Афганистане живёт мужчина, которому примерно 140 лет
Tolo news: Мужчине было за 30, когда Афганистан стал независимым в 1919 году
04 апреля 2025, 10:05

Фото: iStock/SonerCdem

В Афганистане живёт мужчина, которому, вероятно, 140 лет. Об этом сообщает новостной портал Tolo news.
О своём возрасте изданию сообщил сам мужчина, его зовут Акель Назир. По словам долгожителя, ему было за 30, когда Афганистан объявил о независимости от Великобритании в 1919 году. Как рассказал сам Назир, он был во дворце с королём Амануллой, правившим страной в то время.
«Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали, и встал на колени», — приводит его слова портал.
Родственники долгожителя просят от властей подтвердить его возраст документами. Отмечается, что семья Назира насчитывает более 100 человек, и даже у его внуков есть внуки.

Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гурбаз уже заявил, что для проверки возраста мужчины будет отправлена специальная техническая группа, и если его возраст подтвердится, власти поспособствуют тому, чтобы зарегистрировать его имя в книгах рекордов как самого старого человека в мире.

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#афганистан
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Стилист Скороходова рассказала о трендовых аксессуарах весны 2025
Стилист Скороходова: перчатки, колготки, шляпы в моде весной 2025
04 апреля 2025, 09:56

Фото: iStock/OksanaKiian

Всем известно, что аксессуары — важный элемент образа, и очень важно грамотно его подобрать.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» посоветовала самые модные аксессуары для девушек на весну 2025.

  • Перчатки: цветные или высокие кожаные, которые можно носить и под укороченное пальто, и под стёганные куртки.
  • Колготки: они являются акцентным (с помощью цвета, рисунка, узора, декоративных элементов) аксессуаром.
  • Шляпы: с широкими полями. Это будет очень красиво смотреться в элегантных образах, например, вместе с пальто, либо с классическим тренчем.
  • Бижутерия: жемчуг, нити, чокер, крупные моносерьги.
  • Сумки: возвращаемся к более строгим, четким линиям, геометричным, в ярких оттенках. Это могут быть сумки в оттенке лайм, сиреневые, красные.

Она отметила, что про аксессуары забывать не стоит, потому что они дополняют образ, делая его более полным и изящным.

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