Диетолог назвала пищу, которая вызывает рак желудка

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Специалисты утверждают, что если человек мечтает о крепком здоровье, стройной фигуре и отличном самочувствии, то ему стоит пересмотреть свое меню! Потому что все патологии приобретаются из того, что мы потребляем.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что хуже всего влияет на здоровье желудка.
По ее словам, организм слишком быстро впитывает, и подобная пища переносится им хуже.
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«Для желудка, прежде всего, вредна соленая пища, горячая, излишняя. Это в большей степени вызывает проблемы. Много соленой пищи — это риск рака желудка. Жареная пища, богатая трансжирами, различными канцерогенами будет тоже вредна для желудка», — сказала врач.
По ее словам, организм слишком быстро впитывает, и подобная пища переносится им хуже.
«Получается высокий гликемический индекс, и идет большая нагрузка на обменные процессы, сахар поднимается, выше риск инсулинорезистентности и набора веса», — добавила Павлюк.
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Анастасия Панченко