«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы

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17 марта в России неофициальный День гречневой каши — одного из самых популярных блюд национальной кухни.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что гречка считается традиционно российской кашей, и в ней больше пищевых волокон, чем в рисе.
По ее словам, гречку нельзя употреблять, если есть аллергия, а в остальных случаях противопоказаний нет.
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«Гречка — это источник сложных углеводов. Она намного лучше, чем белый рис. В гречке и пищевые волокна, и витамины, и минералы есть. Традиционно гречку рекомендуют даже диабетикам, потому что гликемический индекс ниже, чем у той же картошки и риса», — пояснила диетолог.
По ее словам, гречку нельзя употреблять, если есть аллергия, а в остальных случаях противопоказаний нет.
«Гречка хороша благодаря пищевым волокнам. В ней есть не только крахмалистый зародыш, но и коричневые оболочки. Они помогают быстрее продвигать каловые массы, у нас ничего не застаивается — такой вариант детоксикации, а значит — ниже риск рака толстой кишки. Потому что когда хуже пищеварение и медленнее продвигается пищевой комок, то риск рака возрастает. К тому же пищевые волокна оттягивают холестерин и другие вредные вещества», — объяснила Павлюк.
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Анастасия Панченко