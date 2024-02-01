Врач назвала продукты, провоцирующие воспаление

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Способствовать развитию воспалительных процессов в организме может употребление в пищу некоторых продуктов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова, ее слова передает «Газета.Ru»
Специалист пояснила, что воспаление может быть острым и хроническим. Острое воспаление является кратковременным ответом организма на повреждение. Оно проявляется в виде боли, отека, красноты и повышенной температуры. При этом хроническое воспаление – это длительный процесс, возникающий из-за не долеченных инфекций, стресса и неправильного питания. Оно может привести к различным серьезным заболеваниям.
Специалист отметила, что привести к развитию воспалительного процесса в организме может избыток сахара в рационе.
Она также предупредила, что избыток омега-6 жирных кислот также может привести к воспалению. Например, организму может навредить чрезмерное употребление в пищу растительного масла и майонеза. Также способствовать ожирению и негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе могут рафинированные углеводы, которые содержатся в кондитерских и макаронных изделиях.
Также она предупредила о вреде жирного красного мяса, особенно в жаренном виде и фастфуда.
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Специалист отметила, что привести к развитию воспалительного процесса в организме может избыток сахара в рационе.
«Большое количество сладостей и подслащенных напитков нагружает организм лишними углеводами, что может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям», — объяснила Чижикова.
Она также предупредила, что избыток омега-6 жирных кислот также может привести к воспалению. Например, организму может навредить чрезмерное употребление в пищу растительного масла и майонеза. Также способствовать ожирению и негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе могут рафинированные углеводы, которые содержатся в кондитерских и макаронных изделиях.
Также она предупредила о вреде жирного красного мяса, особенно в жаренном виде и фастфуда.
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Элина Позднякова