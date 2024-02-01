Врач назвала продукты, провоцирующие воспаление

Продолжительное сексуальное воздержание может негативно влиять на физическое и психологическое состояние человека, рассказал врач-дерматовенеролог из Уфы Алексей Хайретдинов. В беседе с порталом Ufatime он заявил, что сексуальная активность крайне важна для здоровья обоих полов.