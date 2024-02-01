Найден продукт, чрезвычайно полезный для диабетиков и сердечников

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Бергамот — цитрусовый плод, используется в чае, народной медицине, ароматерапии, косметологии и парфюмерии. Врач-дерматолог и косметолог Ольга Калинина рассказала РБК, чем бергамот может оказаться полезен для здоровья.
Она пояснила, что бергамот превосходит апельсины и мандарины по содержанию витамина С, а также богат витаминами А, В, магнием, калием и другими полезными веществами. Кроме того, этот плод содержит фитохимические вещества, флавоноиды и полезные для здоровья соединения.
Бергамот положительно влияет на снижение общего холестерина и увеличение «хороших» липопротеидов высокой плотности, снижает уровень глюкозы и уменьшает воспаление в организме, а также обладает противогрибковыми свойствами и стимулирует работу ЖКТ. По этой причине он чрезвычайно полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.
Несмотря на то, что плоды бергамота не едят в свежем виде из-за горькой и кислой мякоти, его запах успокаивает и снижает тревожность. Поэтому бергамот чаще всего добавляют в чай для придания последнему приятного аромата.
Вместе с тем, перед употреблением бергамота следует помнить о том, что его масло повышает чувствительность кожи к солнечному свету и может вызывать аллергию.
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Бергамот положительно влияет на снижение общего холестерина и увеличение «хороших» липопротеидов высокой плотности, снижает уровень глюкозы и уменьшает воспаление в организме, а также обладает противогрибковыми свойствами и стимулирует работу ЖКТ. По этой причине он чрезвычайно полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.
Вместе с тем, перед употреблением бергамота следует помнить о том, что его масло повышает чувствительность кожи к солнечному свету и может вызывать аллергию.
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Артем Путинцев