Врач Гадзиян назвал два продукта, которые опаснее сахара и соли

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Хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян считает чипсы и копчёные колбасные изделия самыми вредными для здоровья продуктами. По его мнению, с этой точки зрения даже соль и сахар располагаются чуть ниже по степени опасности.
В своём телеграм-канале специалист отметил, что полностью исключить потребление сахара и соли невозможно — с того момента, как они впервые были обнаружены, эти добавки слишком прочно вошли в человеческий рацион. Однако следует внимательно следить за их дозированным применением и контролировать количество солёного и сладкого в ежедневном меню.
Что касается колбас и чипсов, то эти продукты содержат невероятно большое количество канцерогенов, которые оказывают вредное воздействие на организм. Несмотря на то, что человек вполне может обойтись без этих продуктов (в отличие, например, от тех же соли и сахара), они почти всегда присутствуют в рационе.
Врач также напомнил, о важности ежедневного употребления достаточного количества жидкости, главным образом, простой воды. Это служит хорошим способом профилактики многих болезней, в том числе мочекаменной болезни.
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Что касается колбас и чипсов, то эти продукты содержат невероятно большое количество канцерогенов, которые оказывают вредное воздействие на организм. Несмотря на то, что человек вполне может обойтись без этих продуктов (в отличие, например, от тех же соли и сахара), они почти всегда присутствуют в рационе.
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Александр Бойцов