Юрист Воропаев назвал договор главным сигналом надежности продавца автомобиля
Юрист Иван Воропаев заявил, что покупателю подержанного автомобиля стоит прежде всего внимательно изучить договор купли-продажи. Документ помогает заранее заметить признаки сомнительной сделки и снизить риск потери денег или машины.
Воропаев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что насторожить должны ошибки в паспортных данных продавца, отсутствие точных сведений об автомобиле и попытки оформить продажу от имени другого человека без доверенности.
В договоре важно указать VIN-номер, марку, модель, год выпуска, госномер, стоимость и порядок передачи денег. Продавец должен подтвердить, что автомобиль принадлежит ему, не находится в залоге, под арестом или в розыске.
Юрист советует не соглашаться на заниженную цену в документах и не подписывать пустые бланки. Перед сделкой стоит сверить данные продавца с паспортом, проверить историю машины по доступным базам и сохранить расписку о получении средств.
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