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Психиатр Шепельская объяснила, почему улыбка не всегда означает отсутствие депрессии

Психиатр Шепельская назвала внешнюю радость скрытым признаком депрессии
Фото: iStock/AnnaStills

Психиатр Юлия Шепельская предупредила, что человек с депрессией не всегда выглядит подавленным. Он способен сохранять привычный ритм жизни, ходить на работу, общаться и шутить, несмотря на тяжёлое внутреннее состояние.



В беседе с Life.ru врач пояснила: отдельные проявления, включая хорошее настроение в конкретный момент, не позволяют судить о психическом здоровье. Для оценки важны общая картина, длительность симптомов и то, насколько они влияют на повседневную жизнь.

Депрессивное расстройство часто сопровождают упадок сил, утрата интереса к привычным занятиям, сложности с подъёмом по утрам и выполнением обычных дел. Человек при этом нередко ощущает внутреннюю пустоту, вину или бессмысленность происходящего.

Иногда проблема заявляет о себе через самочувствие. Среди возможных признаков Шепельская назвала нарушения сна, снижение аппетита, постоянную утомляемость и боли без ясной причины. Ещё одним сигналом могут стать тревожность, раздражительность и частые эмоциональные срывы.

Психиатр подчеркнула, что кратковременная усталость или ухудшение настроения сами по себе не говорят о диагнозе. Однако если состояние держится две недели и дольше, мешает спать, работать, общаться и получать удовольствие от привычных вещей, стоит обратиться к специалисту.

Депрессия не связана со слабостью характера или ленью, отметила врач. Поддерживать себя помогают сон, движение, отдых и контакт с близкими, однако при отсутствии улучшений необходима профессиональная консультация.

Дарья Осипова

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