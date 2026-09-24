Психиатр Шепельская объяснила, почему улыбка не всегда означает отсутствие депрессии

24 сентября 2026, 11:09

Психиатр Шепельская назвала внешнюю радость скрытым признаком депрессии

Фото: iStock/AnnaStills

Психиатр Юлия Шепельская предупредила, что человек с депрессией не всегда выглядит подавленным. Он способен сохранять привычный ритм жизни, ходить на работу, общаться и шутить, несмотря на тяжёлое внутреннее состояние.