Диетолог назвала продукты, которые помогут легче перенести жару
В жару выше 30 градусов стоит выбирать легкую пищу с высоким содержанием воды и следить за восполнением минералов, уходящих с потом. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева советует включить в меню свежие овощи, нежирный белок и кисломолочные продукты.
В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что в жаркие дни пищеварение работает медленнее, поскольку организм направляет больше крови к коже для теплоотдачи. Снизить нагрузку помогут огурцы, сельдерей, шпинат, салатные листья и латук. Эти продукты содержат много влаги и калия. Источником белка могут стать курица, белая рыба, морепродукты и яйца. Яйца лучше готовить в виде омлета или пашот. Для поддержки кишечной микрофлоры подойдут кефир жирностью до 2,5%, творог 5% и натуральный йогурт без добавленного сахара.
Арбуз, дыню, цитрусовые и вишню диетолог рекомендует есть отдельно от основных приемов пищи. Энергию обеспечат охлажденные цельнозерновые гарниры — гречка, булгур или киноа. В сильную жару лучше отказаться от жареного красного мяса, шашлыка, фастфуда и тяжелых соусов на основе сливок, майонеза либо сметаны. Жирная еда дольше остается в желудке и способна вызвать ощущение тяжести. Ограничить стоит копчености, маринады и твердые сыры: избыток соли задерживает жидкость и может повысить давление у людей с гипертонией.
Особую осторожность следует соблюдать с салатами, приготовленными заранее, включая оливье и «селедку под шубой». При долгом хранении в них быстро размножаются бактерии. В список нежелательных продуктов вошли кремовые десерты и дрожжевая выпечка. Пить воду в течение дня лучше небольшими порциями. Подойдут напитки комнатной температуры, зеленый чай без сахара, настои мяты или мелиссы, вода с лимоном, огурцом и мятой. Допустимы тан, айран или молочная сыворотка, если в них нет большого количества соли. Ледяные напитки эксперт советует исключить.
Старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы — обычно с 11:00 до 16:00. Если выйти необходимо, надевайте легкую светлую одежду из хлопка или льна, головной убор и солнцезащитные очки. Открытые участки кожи стоит обработать кремом с SPF-защитой.
Дома закрывайте окна шторами или жалюзи в солнечное время, а проветривать помещения лучше утром и поздно вечером. Вентилятор или кондиционер помогут охладиться, но не стоит сидеть прямо под потоком холодного воздуха. Можно использовать влажные полотенца, прохладный душ или ванночки для ног.
Читайте также: