Диетолог назвала продукты, которые помогут легче перенести жару

05 августа 2026, 07:14

Диетолог Лебедева: стейки, шашлыки и майонез нельзя есть в жару

Фото: iStock/lamyai

В жару выше 30 градусов стоит выбирать легкую пищу с высоким содержанием воды и следить за восполнением минералов, уходящих с потом. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева советует включить в меню свежие овощи, нежирный белок и кисломолочные продукты.