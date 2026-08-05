Маск с помощью Starship намерен доставлять на орбиту до 10 млн тонн грузов в год
Корпорация SpaceX собирается нарастить объемы поставок грузов на орбиту до 10 млн тонн ежегодно. Об этом сообщил её глава Илон Маск.
В ходе аудиоконференции, приуроченной к публикации квартальной отчётности, миллиардер сравнил текущие и будущие возможности компании. Сейчас ракета‑носитель Falcon обеспечивает доставку порядка 2,5 тысяч тонн грузов ежегодно, а на долю всех остальных операторов приходится примерно 300 тонн. Таким образом, SpaceX уже сейчас отвечает за 80–90 % грузопотока с Земли на орбиту. По словам Маска, Starship позволит сначала выйти на показатель свыше миллиона тонн в год, а в дальнейшем — довести его до 10 миллионов.
Отдельно стоит отметить недавний успех компании: в июле состоялся 13‑й испытательный полёт ракеты‑носителя с прототипом Starship. В рамках миссии впервые удалось вывести из отсека корабля 20 спутников Starlink версии V3. После выполнения задачи Starship успешно приводнился в Индийском океане.
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