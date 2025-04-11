Диетолог назвала самый опасный соус к еде

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Майонез и кетчуп являются излюбленными добавками к пище у россиян. Однако специалисты утверждают, что польза их спорная, а влияние на фигуру — однозначно негативное.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что калорийность кетчупов и томатных соусов зависит от состава.
По ее словам, здоровая альтернатива кетчупу — помидоры, приготовленные самостоятельно.
Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом — самая опасная смесь.
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«Чем короче состав, тем углеводов меньше и калорийности тоже. До 4 грамм углеводов может быть в одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества сахара», — сказала она.
По ее словам, здоровая альтернатива кетчупу — помидоры, приготовленные самостоятельно.
«Взять томаты, почистить их шкурку, перетереть, пожарить, добавить специи: прованские травы, базилик, чеснок — они всегда дадут вкус. Это самый бюджетный и здоровый вариант», — рассказала диетолог.
Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом — самая опасная смесь.
«В одном много сахара и соли, в другом — много калорий. Полезности в этом нет никакой», — завершила специалист.
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Анастасия Панченко