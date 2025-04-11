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Диетолог назвала самый опасный соус к еде

Диетолог Черняева: кетчуп с майонезом — самая опасная смесь
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Майонез и кетчуп являются излюбленными добавками к пище у россиян. Однако специалисты утверждают, что польза их спорная, а влияние на фигуру — однозначно негативное.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что калорийность кетчупов и томатных соусов зависит от состава.

«Чем короче состав, тем углеводов меньше и калорийности тоже. До 4 грамм углеводов может быть в одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества сахара», — сказала она.

По ее словам, здоровая альтернатива кетчупу — помидоры, приготовленные самостоятельно.

«Взять томаты, почистить их шкурку, перетереть, пожарить, добавить специи: прованские травы, базилик, чеснок — они всегда дадут вкус. Это самый бюджетный и здоровый вариант», — рассказала диетолог.

Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом — самая опасная смесь.
«В одном много сахара и соли, в другом — много калорий. Полезности в этом нет никакой», — завершила специалист.

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Диетолог предупредила, кому опасно употреблять томатный соус
Диетолог Черняева: томатный сосус нельзя употреблять людям с проблемами ЖКТ
11 апреля 2025, 11:19

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Томатный соус является одной из самых популярных приправ во всём мире. Его изготавливают из протёртых томатов, с добавлением соли, сахара, уксуса, различных специй, что, собственно, и придаёт узнаваемый вкус и аромат продукту.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что кетчуп полезен по содержанию ликопина, однако он содержится в томатах, а не в самом соусе.

«Ликопин — это то, что придаёт окраску овощам, и он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но количество соли, сахара и всяких добавок перекрывает всю пользу. Для людей с гипертонией, с диабетом и лишним весом особенно рекомендовано ограничивать употребление таких соусов», — сказала она.

Диетолог добавила, что предпочтение лучше отдавать томатам: потертым, в собственном соку или же свежим.

«Людям с ЖКТ-проблемами тоже надо быть осторожными, потому что кислота, содержащаяся в томатах, может нанести вред. Всему есть свои показания и противопоказания. Всегда смотрим состав: должны быть томаты и специи. Возможно, будет соль, но точно без сахара», — добавила Черняева.

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Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт летом в Пермском крае
11 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/ь:Ridofranz

XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт с 2 по 5 июля в Пермском крае. Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Центр содействия молодым специалистам и правительство Пермского края.
Как сообщает агентство «Росмолодёжь», целью форума является поддержка, социальная интеграция и развитие талантливых молодых людей. В программу мероприятия войдут стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, конкурс профессионального мастерства «Человек труда», а также грантовый конкурс от сервиса «Росмолодёжь.Гранты».

Участие в форуме могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» и подать заявку через платформу «Росмолодежь.Форумы» до 2 мая 2025 года. Все подробности — на сайте федеральной системы «Молодёжь России».

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День Иоанна Лествичника 12 апреля: почему нельзя носить темную одежду и приносить в дом засушенные цветы, народные приметы
11 апреля 2025, 11:10

Фото: istockphoto / Tunatura

Каждый год 12 апреля в народном календаре отмечается День Иоанна Лествичника, которого в народе чаще называли просто Иваном Лествичником. Торжество посвящёно памяти христианского святого, написавшего духовный труд «Лествица» («Лестница»), где описано 30 ступеней духовного восхождения человека к Богу.
С древних времён этот весенний день имел особое значение. Он считался временем пробуждения природы, возрождения сил и заботы о домашнем очаге. «Радио 1» расскажет о народных традициях на 12 апреля, а также о том, что можно и нельзя делать.

Кто такой Иоанн Лествичник


Предполагается, что Святой Иоанн жил во второй половине VI века. В возрасте 16 лет он пришел в Синайскую обитель, где стал учеником монаха Мартирия. Через четыре года он принял монашеский постриг, и во время этого события один из присутствующих, монах Стратигий, предсказал, что Иоанн станет великим светильником христианской Церкви.

Иоанн провел 19 лет в монастыре рядом со своим учителем и духовным наставником Мартирием. После его смерти он ушел в пустыню Флу, где принял образ жизни отшельника. Здесь он провел сорок лет, посвящая себя молитвам, уединению и строгому соблюдению поста.

В возрасте 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. Однажды настоятель Раифского монастыря попросил его написать руководство для духовного возрастания, в ответ на что Иоанн создал свой знаменитый труд — «Лествицу», что на старославянском означает «лестница». Через четыре года, находясь на посту игумена, святой мирно скончался.

Погодные приметы на 12 апреля


Вот какие приметы погоды отмечали на 12 апреля:

  • если первая весенняя гроза пришла с северным ветром, весна будет холодной;
  • гроза с восточным ветром предвещает сухую и тёплую погоду;
  • западный ветер — к дождливой весне;
  • южный ветер — к просто тёплой, приятной погоде;
  • гуси летают высоко — будет дождливо весной;
  • гуси летят низко — осадков будет немного;
  • раннее цветение одуванчиков — предвестие короткого лета.
  • птицы строят гнёзда на южной стороне деревьев или строений — лето обещает быть прохладным.

Что можно делать 12 апреля: традиции и обряды


На Руси 12 апреля было принято готовить особую выпечку — лесенки из теста. Эти символические «ступеньки» олицетворяли духовное стремление к высшему и служили напоминанием о пути добра. Их пекли для всей семьи: считалось, что совместная трапеза укрепляет отношения, создаёт атмосферу тепла и защищает дом от несчастий.

Кроме того, День Иоанна Лествичника рекомендовалось провести в кругу близких, избегая суеты и лишнего шума. Считалось, что в этот день особенно важны добрые дела и искреннее общение — они приносят мир и благополучие в дом.

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Также в этот день было принято молиться святому Иоанну о хорошей погоде и богатом урожае. Существовало поверье, что 12 апреля молитвы особенно действенны. Особое внимание уделяли и домовому: по поверьям, именно в этот день он особенно активен. Чтобы заручиться его поддержкой, следовало оставить для него угощение — немного хлеба, каши или молока. Всё это ставили в укромное место дома, чтобы «хозяин» мог незаметно угоститься.

Что нельзя делать 12 апреля: народные запреты и суеверия


С этим днём связано множество запретов, которые, по поверьям, помогают избежать беды и сохранить душевное равновесие.

Например, молодожёнам не советовали навещать родителей — это могло спровоцировать серьёзные конфликты. А домашние тяжёлые дела лучше было отложить: работа пойдёт не впрок, а только утомит.

Также считалось, что в этот день нельзя надевать тёмную одежду, так как такие цвета могли притянуть к себе негатив.

Не стоило 12 апреля выяснять отношения в семье — ссора могла затянуться надолго. А скандалы на людях приводили к усилению проблем. В этот день нельзя было и сплетничать: всё сказанное вернётся к говорящему.

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Беременным женщинам не рекомендовалось шить или вязать — это могло повлиять на судьбу будущего ребёнка.

Нельзя было приносить в дом засушенные цветы — это считалось плохим предзнаменованием. Также категорически запрещалось оскорблять людей без причины — негатив мог «прилипнуть» на целых три года.

Следуя этим рекомендациям, наши предки старались сохранить духовное равновесие, благополучие в семье и гармонию с природой.

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В Москве 22 апреля пройдёт XVIII Международный навигационный форум
11 апреля 2025, 10:59

Фото: glonass-forum.ru

22 апреля 2025 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Российской недели высоких технологий будет проводиться XVIII Международный навигационный Форум, а также международная специализированная выставка навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2025»
Этот форум — крупнейшее и наиболее представительное международное мероприятие в сфере спутниковой навигации в России. Его организаторами выступают Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», ЦВК «Экспоцентр» и ООО «Бизнес академия Альфа-промоушн».

В работе форума каждый год принимают участие сотрудники Аппарата президента РФ, члены российского правительства, руководители федеральных органов исполнительной власти, а также международные делегации ведущих провайдеров навигационных систем, представители крупнейших компаний, производящих навигационное оборудование.

Форум входит в число мероприятий, которые пользуются поддержкой Международного Комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при Организации Объединенных Наций.

Своё приветствие участникам форума направил со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», председателя Совета НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. Он назвал XVIII Международный Навигационный форум ключевым событием года в Российской Федерации и странах ЕАЭС в сфере использования навигационных и космических информационных технологий.

Зарегистрироваться для участия в работе форума можно по ссылке. Для подтверждения участия в мероприятии или уточнения каких-либо вопросов следует связаться с контактным лицом в Корпорации Альфа. Это Лёвушкин Иван Александрович, info@alfacorporation.ru, 7 (495) 108-12-04.

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Подарочный лотерейный билет принёс жителю Череповца 20 млн рублей
Житель Череповца выиграл 20 млн рублей, обменяв 10 лотерейных билетов на один
11 апреля 2025, 09:28

Фото: iStock/chekyfoto

Житель Череповца бывший военнослужащий Юрий решил купить по акции 10 билетов одной лотереи «Мечталлион», а в подарок получил один билет другой лотереи «Лавина призов». Последний принёс ему выигрыш в 20 миллионов рублей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, счастливчик Юрий пока не решил, на что потратит свой выигрыш.

Ранее жительница Севастополя купила лотерейный билет и выиграла почти 7 млн рублей.

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