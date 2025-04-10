Диетолог рассказала о пользе и вреде цветной капусты

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Цветная капуста — диетический овощ, который оказывает благоприятное воздействие на микробиом кишечника, снижает холестерин, сахар в крови, выводит радионуклиды и соли тяжелых металлов. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овощ также содержит противораковый компонент сульфорафан.
«Цветную капусту нельзя есть людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой. Потому что она может блокировать выработку гормонов щитовидной железы. Если у человека пониженная функция данного органа, лучше исключить овощ из рациона», — поделилась она с «Вечерней Москвой».В свою очередь диетолог Александра Суржик рассказала о пище, которое поможет в укреплении суставов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», врач указала на полноценный сбалансированный рацион, который имеет первостепенное значение. По ее словам, не менее важна физическая нагрузка и поддержание нормального веса.
«Наверное, особенно нужно подчеркнуть, что в питании должно быть достаточное количество белка из различных источников: бульона, бобовых, молочных продуктов. Суставы могут страдать при разных заболеваниях. Подход к питанию при этих заболеваниях будет отличаться», — поделилась Суржик.Читайте также:
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