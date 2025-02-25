Диетолог назвала самый вредный вариант для начинки блинов

Масленица — один из самых ярких и весёлых праздников в России. Он всегда сопровождается шумными гуляниями, народными традициями и, конечно, блинами. Однако специалисты-диетологи утверждают, что румяные и круглые мучные изделия могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.