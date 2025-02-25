Диетолог назвала самый вредный вариант для начинки блинов

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Масленица — один из самых ярких и весёлых праздников в России. Он всегда сопровождается шумными гуляниями, народными традициями и, конечно, блинами. Однако специалисты-диетологи утверждают, что румяные и круглые мучные изделия могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что важно обращать внимание на начинку блинов, и самым вредным вариантом считается сгущенное молоко.
Она предложила добавить вместо «сахарной бомбы» или жирной сметаны, где слишком много насыщенных жиров, греческий йогурт с фруктами. Это сделает блюдо питательным и полезным.
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«Это самый турбо-сахарный вариант. Его стоит заменить на арахисовую пасту, тыквенный урбеч, перемолотую смесь орехов или семян. Сгущенка — это пустые калории», — объяснила эксперт.
Она предложила добавить вместо «сахарной бомбы» или жирной сметаны, где слишком много насыщенных жиров, греческий йогурт с фруктами. Это сделает блюдо питательным и полезным.
«Можно взять несколько чайных ложек сметаны 10% и добавить пару ложек урбеча или пасты. Это будет белок. По такому же принципу тарелки каждый из нас может сделать блины с икрой, с рыбой, с творогом, с мясом. То есть с белковым составляющим. Можно добавить овощи к этому», — порекомендовала диетолог.
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Анастасия Панченко