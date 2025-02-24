Диетолог рассказала, как сделать блины менее калорийными и полезными

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.