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Диетолог рассказала, как сделать блины менее калорийными и полезными

Диетолог Дианова: чтобы блин стали полезными, нужно изменить рецептуру
Фото: iStock/NataliPopova

Фото: iStock/NataliPopova

Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что возможно повлиять на саму структуру блинов, изменив рецептуру.

«Стоит заменить молоко на растительные альтернативы, потому что в молоке есть трансжиры и насыщенные жиры. А это неполезная история про сердечно-сосудистые заболевания. Второй момент — мука. Пшеничная мука высшего сорта легко поднимается, потому что в ней много клейковины — глютена, но если мы хотя бы 20% добавим цельнозерновой, ржаной, нутовой, то это даст невероятное количество растительного белка», — сказала эксперт.

Также, чтобы прибавить блюду полезности, Дианова рекомендует не смазывать сливочным маслом, потому что там много излишних жирных кислот, что может спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Далее, по словам специалиста, важна начинка блинов.

«Главное, чтобы это было не турбо-сахарное что-то. Можно арахисовую пасту или тыквенный урбеч, греческий йогурт», — посоветовала Нурия.

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В Альметьевске планируют решить вопрос долгов населения района за ЖКУ
24 февраля 2025, 17:45

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Мэр Альметьевска Гюзель Хабутдинова заявила, что местные власти активно работают над решением вопроса долгов населения района за ЖКУ.
«По этому вопросу ведем плотную работу, определили план и график действий. Будем разгребать то, что накопилось за долгие годы», – сказала Хабутдинова в беседе с «Татар-информ».

По данным издания, на прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил разобраться с долгами населения района за ЖКУ. Сумма которых у жителей Альметьевска составляет порядка 372 млн рублей. Тем временем задолженности управляющих компаний и ТСЖ за электроэнергию, холодную воду, подогрев воды и теплоснабжение достигают 742 млн рублей.

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Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае
Ученый Шестопалов: новый вирус в Китае пока не до конца изучен
24 февраля 2025, 16:35

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирусологи Китая смогли найти у летучих мышей новый коронавирус, сообщили в South China Morning Post. Данный тип вируса нашли у японского нетопыря (вид гладконосых летучих мышей) в Гонконге. Вирус получил название HKU5-CoV-2 и способен заразить человека через белки ACE2.
Доктор биологических наук, профессор-вирусолог, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с «Радио 1» заявил, что точной информации и опубликованных научных статей по исследованию нет.

«Научной информации еще нет. Исходя из того, что они обнаружили вирус и выделили у летучих мышей, то это обыкновенная мониторинговая работа. Это не у заболевшего человека обнаружили. Это обычная работа в природе, у природных объектов», — пояснил эксперт.

По его словам, летучие мыши могут передать вирус человеку через укус, либо через нос, легкие, ротовую полость — в замкнутом пространстве.

«Есть такие страны, где едят летучих мышей. И вот их недожарили. Такой способ может быть», — добавил ученый.

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#инфекция
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В российском прокате возрастет число фильмов производства США
24 февраля 2025, 16:02

Фото: iStock/LeMusique

В России до конца текущего года официально выйдут в прокат 42 американских фильма. Еще две недели назад это число не превышало 35 названий. Сейчас российские дистрибьюторы ожидают возвращения голливудских студий на российский рынок в связи с налаживанием отношений РФ и США.
«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что российские кинокомпании заключили сделки по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что уход крупных западных киностудий из России произошел не из-за санкций, а являлся политическим жестом. Тем не менее он напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и европейские правообладатели так и не прекратили работу в России.

«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента», — заявил Бырдин.

Однако он отметил, что регулирование информационной среды в России существенно изменилось за последние годы, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Из-за этого контент вернется, но не весь.

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#продюсер
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ФАС оштрафовала 4 банка России на 2,2 миллиона рублей
ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и ВТБ за ненадлежащую рекламу
24 февраля 2025, 15:36

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

На общую сумму в 2,2 миллиона рублей оштрафованы четыре крупных российских банка за ненадлежащую рекламу. Как уточнили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, речь идет об Альфа-банке, Т-Банке, ВТБ и Газпромбанке.
«…Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении. <...> Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе…» — сказано в сообщении ведомства.
ФАС добавила, что в рекламе Альфа-банка по телевизору сведения были написаны мелким и трудным для восприятия шрифтом, а также показаны на короткое время. Кроме того, не были представлены объективные критерии для сравнения с другими банками, однако утверждалось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса».

Ранее стало известно, что Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT еще 13 российских банков.

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#россия
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#штрафы
#реклама
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#новости
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«Следить за давлением»: Гороскоп с 24 февраля по 2 марта для всех знаков зодиака
24 февраля 2025, 14:00

В деловой сфере надо стараться не преувеличивать и не придавать большого значения мелочам. В вопросах любви надо производить друг на друга хорошее впечатление и быть очаровательными. В вопросах здоровья надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну благоприятно демонстрировать лидерские качества, быть уверенным в себе. Его энтузиазм поможет справляться с трудными задачами.

Тельцу надо проявить благородство и не допускать недоразумений с близкими людьми.

Близнецам нужно быть оптимистично настроенными, верить в свой успех. Сильную усталость лучше не допускать и отдыхать своевременно.

Раку не следует втягиваться в конфликты. Дипломатия, такт и чувство юмора уберегут от тупиковых ситуаций.

Льву надо наслаждаться приятными моментами. Его привлекательность увеличится, а улыбка украсит.

Деве нужно беречь своё здоровье, не перемерзать и полноценно высыпаться. Ей надо копить силы.

Весам желательно не втягиваться в авантюры и не рисковать. Энергию расходовать нужно рационально и не торопиться.

Скорпиону понимание и эмпатия помогут в личных взаимоотношениях. В делах ему надо быть активным и инициативным.

Стрельцу поможет предусмотрительность. В любви ему надо проявлять свои чувства и активно действовать.

Козерогу лучше исключить самокритику. Ему полезно общаться, знакомиться и устанавливать новые связи.

Водолею надо прислушаться к своей интуиции. Он решит много вопросов и ему откроются некоторые тайны.

Рыбам надо больше радоваться и строить планы на будущее. Хорошее настроение будет их сопровождать всю неделю.

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