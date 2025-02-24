Диетолог рассказала, как сделать блины менее калорийными и полезными

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Масленица — древний праздник с многочисленными обычаями. В этом она отмечается с 24 февраля по 2 марта. Главные атрибуты праздника — это, конечно же, круглые и румяные блины. Однако, всем известно, что очень тяжело остановиться на одном или двух, а съесть целую стопку — опасно для здоровья и фигуры.
Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что возможно повлиять на саму структуру блинов, изменив рецептуру.
Также, чтобы прибавить блюду полезности, Дианова рекомендует не смазывать сливочным маслом, потому что там много излишних жирных кислот, что может спровоцировать проблемы с ЖКТ.
Фото: iStock/AnnaPustynnikova
Далее, по словам специалиста, важна начинка блинов.
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«Стоит заменить молоко на растительные альтернативы, потому что в молоке есть трансжиры и насыщенные жиры. А это неполезная история про сердечно-сосудистые заболевания. Второй момент — мука. Пшеничная мука высшего сорта легко поднимается, потому что в ней много клейковины — глютена, но если мы хотя бы 20% добавим цельнозерновой, ржаной, нутовой, то это даст невероятное количество растительного белка», — сказала эксперт.
Также, чтобы прибавить блюду полезности, Дианова рекомендует не смазывать сливочным маслом, потому что там много излишних жирных кислот, что может спровоцировать проблемы с ЖКТ.
Фото: iStock/AnnaPustynnikova
Далее, по словам специалиста, важна начинка блинов.
«Главное, чтобы это было не турбо-сахарное что-то. Можно арахисовую пасту или тыквенный урбеч, греческий йогурт», — посоветовала Нурия.
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Анастасия Панченко