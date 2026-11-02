Диетолог назвала способ смягчить последствия отказа от кофе

02 ноября 2026, 09:07

Диетолог Тахир: Симптомы отмены кофе могут длиться до девяти дней

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Диетолог Сама Тахир предупредила, что после отказа от кофе человек может столкнуться с головной болью, усталостью и ухудшением настроения. Об этом сообщает Eating Well.