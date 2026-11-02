Диетолог назвала способ смягчить последствия отказа от кофе
Диетолог Сама Тахир предупредила, что после отказа от кофе человек может столкнуться с головной болью, усталостью и ухудшением настроения. Об этом сообщает Eating Well.
По словам специалиста, признаки отмены обычно сильнее всего проявляются в первые один-два дня. Неприятные ощущения могут сохраняться до девяти суток. Чтобы легче перенести этот период, Тахир рекомендует сокращать количество напитка постепенно. Для начала она советует ограничиться 400 миллилитрами в день.
Уменьшение привычной дозы кофеина способно улучшить сон. Особенно заметным эффект может оказаться для тех, кто пьет несколько чашек в день, в том числе поздно вечером.
По словам диетолога, улучшение сна чаще замечают люди с высокой чувствительностью к кофеину и замедленным метаболизмом. Те, кто быстро его усваивает и пьет кофе только по утрам, могут ощутить менее значительные перемены.
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