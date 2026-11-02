Половина россиян тратят на допобразование детей от 30 тысяч рублей в год

02 ноября 2026, 08:48

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Директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин посоветовал родителям выбирать дополнительные занятия с учетом навыков ребенка. По его словам, умение планировать, удерживать внимание и самостоятельно работать помогает детям учиться.