Половина россиян тратят на допобразование детей от 30 тысяч рублей в год
Директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин посоветовал родителям выбирать дополнительные занятия с учетом навыков ребенка. По его словам, умение планировать, удерживать внимание и самостоятельно работать помогает детям учиться.
Согласно опросу «Умношколы», 47,7% семей направляют на дополнительное образование от 30 тысяч рублей в год. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».
Еще 28% участников тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей в год. Расходы в пределах 10–15 тысяч рублей назвали 9,8% родителей, 15–20 тысяч — 8%, а 20–30 тысяч рублей — 6,7%.
Чаще всего семьи выбирают иностранные языки: их изучают дети 28,8% опрошенных. На втором месте оказались онлайн-школы с результатом 23,6%. Услуги репетиторов оплачивают 21,1% родителей, спортивные занятия — 19,5%, а творческие кружки, музыку или ИЗО — 13,8%.
Программирование и робототехнику указали 10,5% участников. Столько же семей выбирают предметные курсы и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. К логопедам, психологам и нейропсихологам обращаются 8,4% опрошенных, образовательные онлайн-платформы используют 3,6%.
Более трети родителей — 37,7% — рассказали, что их дети посещают выбранные программы на протяжении нескольких лет. Еще 27,1% ответили, что дополнительные занятия длятся в течение учебного года.
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