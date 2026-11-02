В «ЛизаАлерт» предупредили об опасности снежных тоннелей и нор для детей

02 ноября 2026, 05:13

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Снежные тоннели и норы в глубоких сугробах представляют для детей смертельную опасность. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.