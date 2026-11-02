В «ЛизаАлерт» предупредили об опасности снежных тоннелей и нор для детей
Снежные тоннели и норы в глубоких сугробах представляют для детей смертельную опасность. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
По его словам, ближе к концу зимы несовершеннолетние часто строят целые снежные города с норами. Однако подобные тоннели нередко осыпаются. Сергеев назвал такое развитие событий абсолютной катастрофой. Он советует не оставлять детей без присмотра во время игр в снежных норах или вовсе убедить их отказаться от такого развлечения.
Напомним, что снег — это нестабильная субстанция, которая способна придавить ребенка моментально и заглушить любые крики о помощи. Выбраться из-под тяжёлого обвалившегося сугроба самостоятельно очень сложно. Эта задача может оказаться непосильной даже для взрослого человека.
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