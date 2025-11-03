Юрист Манджиева рассказала, как избежать рисков при покупке жилья у пенсионеров

03 ноября 2025, 07:53

Юрист Манджиева: покупка недвижимости у пенсионеров может быть рискованной

Фото: iStock/LENblR

Приобретение недвижимости у пенсионеров связано с повышенными рисками признания сделки недействительной через суд. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.