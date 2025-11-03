Юрист Манджиева рассказала, как избежать рисков при покупке жилья у пенсионеров
Приобретение недвижимости у пенсионеров связано с повышенными рисками признания сделки недействительной через суд. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Эксперт отметила, что согласно Гражданскому кодексу, сделка может быть признана недействительной, если продавец был юридически признан недееспособным или не осознавал последствий своих действий. В таком случае покупатель должен вернуть приобретенную недвижимость, а продавец — полученные деньги. Более того, если будет доказано, что дееспособная сторона знала о недееспособности контрагента, она обязана возместить реальный ущерб.
Чтобы минимизировать риски, необходимо тщательно проверить объект недвижимости и продавца. Важно изучить все документы и запросить медицинские заключения, подтверждающие его дееспособность, подчеркнула Манджиева. Однако, по ее словам, даже такие меры не могут полностью исключить возможные проблемы.
Юрист рекомендует дополнительно оформить страхование титула. В случае утраты права собственности это позволит вернуть денежные средства.
