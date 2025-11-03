Эксперт Коробченко предупредил о новых схемах мошенников для обмана россиян
Мошенники в России перешли к более изощренным способам обмана, так как граждане научились распознавать классические схемы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Коробченко.
Одной из серьёзных угроз является сим-своппинг, при котором злоумышленник оформляет на себя сим-карту жертвы и получает доступ к двухфакторной аутентификации. Ещё одна техника — «двойной агент», которая заключается в создании фальшивых чатов от имени знакомых, взломанных аферистами. Эта схема особенно эффективна в корпоративной среде, где множество контрагентов и часто меняется контактная информация, что затрудняет выявление обмана, отметил Коробченко.
Также продолжают быть актуальными фишинговые сайты, которые имитируют государственные ресурсы и банковские порталы. Эксперт рекомендует устанавливать четырехзначный пароль на сим-карту, блокировать ее перевыпуск через «Госуслуги» и осторожно относиться к подозрительным сообщениям.
