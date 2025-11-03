Эксперт Коробченко предупредил о новых схемах мошенников для обмана россиян

03 ноября 2025, 08:44

Коробченко: аферисты все чаще стали использовать тактику двойного агента

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники в России перешли к более изощренным способам обмана, так как граждане научились распознавать классические схемы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Коробченко.