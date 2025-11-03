С 2026 года стартует новая форма господдержки для семей с детьми

03 ноября 2025, 11:07

Сенатор Мурог: В 2026 году семьи с детьми в РФ получат новую налоговую выплату

Фото: iStock/evgenyatamanenko

С 2026 года в России заработает новая мера господдержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Об этом в разговоре с RT сообщил сенатор Игорь Мурог.





Он подчеркнул, что эта выплата направлена на снижение налогового бремени для семей и улучшение их финансового состояния. Право на ее получение имеют семьи с детьми до 18 лет, а также с детьми до 23 лет, если они обучаются очно.



Размер выплаты зависит от количества детей и общего дохода семьи. Особое внимание будет уделено многодетным и малообеспеченным гражданам, отметил Мурог. Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции.





«Мера направлена на укрепление института семьи, повышение рождаемости и поддержку стабильности в обществе и полностью отвечает приоритетам действующей политики государства», — заключил сенатор.