Стало известно, сколько людей переедают в Новый год

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Больше половины москвичей признались в переедании на новогодних каникулах, больше обычного в праздники съедают 65% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики ADG group. При этом, как отмечается, треть москвичей планируют потратить на готовку четыре часа, еще треть — два часа, а каждый десятый — больше шести часов.
«Почти три четверти москвичей (69%) не могут представить себе новогодний стол без салата «Оливье», каждый третий (33%) – без селедки под шубой, еще 16% опрошенных – без холодца. Эти же блюда участники исследования чаще других планируют покупать в магазине, а не готовить самостоятельно в этом году», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами опроса.В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, как избежать набора лишнего веса во время праздничных каникул. В беседе с «Известиями» специалист отметила, что для этого нужно не готовить много еды, чтобы избежать переедания, не пить много алкоголя и соблюдать трехразовый режим питания.
«Важно добавить физическую активность, чтобы избежать набора веса. И это необязательно тренировки в зале. Подойдут как обычные прогулки на улице, так и другие занятия, например, можно покататься на коньках или на лыжах. Главное — не проводить все праздники дома за столом», — заключила врач.Читайте также:
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