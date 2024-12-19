Стало известно, сколько людей переедают в Новый год

Для того, чтобы уберечься от заражения легкой формой COVID-19, об эпидемии которой сообщал телеграм-канал SHOT, следует чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и носить медицинские маски. Об этом сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, с тяжелыми осложнениями после заболевания коронавирусом в легкой форме могут столкнуться пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, болезнями сердца и легких.