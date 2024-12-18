Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера

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Недавнее исследование показало, что сало помогает замедлить старение и снижает риск развития онкологических заболеваний. По мнению ученых, в составе любимого многими продукта присутствует витамин D, который защищает от недугов.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему сало считают важным продуктом в профилактике рака.
По его словам, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.
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«В нем есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний. Так же в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, К. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», — объяснил эксперт.
По его словам, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.
«Еще в сале есть селен, что поддерживает щитовидные железы и иммунную систему», — заключил врач.
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Анастасия Бондарева