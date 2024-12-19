Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники

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Новогодние праздники — это корпоративы, детские утренники, встречи с близкими и друзьями. В такую пору очень многолюдно и малобезопасно: есть риск подхватить какой-нибудь вирус.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, как не подхватить вирусы во время новогодних ёлок, корпоративов и гуляний.
- Запастись терпением и порядочностью — не ходить никуда, почувствовав первые признаки болезни: можно пострадать, но не ходить, чтобы никого не заразить.
- Чаще убираться в доме и протирать пыль специальными дезинфицирующими средствами: после каждого мероприятия должна быть влажная уборка, потому что микробы находятся в пыли.
- Проверить наличие вентиляции: в помещения со спертым воздухом и отсутствием вентиляции лучше не ходить, потому что это рассадник микробов.
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