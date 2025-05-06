Диетолог назвала вариант ужина, который поспособствует хорошему сну

Сотрудники столичной Росгвардии участвуют в акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что правоохранители разместили на служебных машинах фото своих родных, которые освобождали Родину от общего врага. Сегодняшние стражи порядка помнят подвиг своих предков и глубоко уважают его.