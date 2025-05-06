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Диетолог назвала вариант ужина, который поспособствует хорошему сну

Диетолог Королева: рыба и овощной гарнир — идеальный вариант ужина
Фото: iStock/NataBene

Фото: iStock/NataBene

Чтобы организм хорошо работал, важно соблюдать режим и баланс в жизни. Это создается благодаря хорошему сну и питанию.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что сладкое на ночь лучше не есть, потому что может возникнуть возбуждение нервной системы, и сон, соответственно, уйдет.

«Нельзя перебирать по объему на ужин, то есть пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир — лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиому кишечника», — сказала эксперт.

По ее словам, такой ужин накормит всех представителей нашей флоры внутри организма и позволит спокойно приготовиться к отдыху.

«Поможет восстановиться относительно других возбуждающих факторов. Еще важно ложиться спать не позже 22:00. В отрезок времени 23:00−3:00 часа ночи вырабатывается и мелатонин в достаточном количестве, и соматотропный гормон, благодаря которым мы высыпаемся и уравновешивается флора кишечника. Мозг подвергается детоксу», — объяснила врач.

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Столичные росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный полк»
06 мая 2025, 14:38

Фото: iStock/NataBene

Сотрудники столичной Росгвардии участвуют в акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что правоохранители разместили на служебных машинах фото своих родных, которые освобождали Родину от общего врага. Сегодняшние стражи порядка помнят подвиг своих предков и глубоко уважают его.
«Среди портретов — лица солдат, медсестёр, тружеников тыла, чьи истории бережно хранятся в семьях росгвардейцев. За каждым изображением – личная трагедия, мужество и безмерная любовь к Родине», — сказано в релизе.

На плацу ГУ Росгвардии возле мемориала «Свеча памяти» выстроилась автоколонна с портретами героев-освободителей. Она образовала слово «Помним», как символ связи поколений и обещание сохранить правду о Великой Победе над нацизмом.

Ведомство сняло клип, в котором участвовали примерно 50 машин Росгвардии. Портреты героев Великой Отечественной войны разместили на 700 автопатрулях.

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#новости
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Эксперт предупредил россиян о росте киберугроз в майские праздники
Бориславский: количество киберугроз в майские праздники вырастет вчетверо
06 мая 2025, 13:52

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Количество киберугроз вырастет вчетверо в эти майские праздники, рассказал «Газете.Ru» глава продукта Staffcop Даниил Бориславский.
По его словам, в период праздников растет количество рассылок от имени крупных служб доставки и магазинов. Аферисты под видом выгодного предложения выманивают данные банковских карт. Например, речь может идти о псевдоскидке по случаю 80-летия Победы, говорит Бориславский. Задача мошенников сделать так, чтобы потенциальная жертва перешла на сайт-подделку.

«Растут и аферы с арендой жилья. Поддельные сайты и мобильные приложения копируют интерфейсы популярных сервисов бронирования, злоумышленники требуют предоплату, а после получения денег исчезают», — добавил эксперт.
По словам Бориславского, злоумышленники воруют данные юзеров в таких точках как: гостиницы, вокзалы и кафе. Особо это касается тех пользователей, кто не имеет двухфакторной аутентификации.

Потенциальным жертвам могут звонить «службы безопасности банков» или «представители Госуслуг». Речь идет не только о звонках, но и о сообщениях со срочной «проверкой личности». Так аферисты побуждают людей переводить средства на «безопасный счет», включая схему «два звонка».

Бориславский призвал пользоваться только официальными приложениями, проверять сайты и наличие протокола HTTPS, включать двухфакторную проверку.

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#новости
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Россиянам перечислили болезни, при которых опасно пить кофе
Врач Дианова: кофе запрещен при камнях в почках и панкреатите
06 мая 2025, 13:46

Фото: istockphoto/karandaev

Существует ряд заболеваний, при которых рекомендуется ограничить или полностью исключить кофе из рациона. К ним относятся камни в почках, панкреатит, рефлюксная болезнь, гастрит и другие.
Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам специалиста, кофе может вызывать раздражение слизистой желудка и усугублять воспалительные процессы при гастрите и язвенной болезни. При рефлюксной болезни он может увеличить частоту и интенсивность симптомов изжоги. Кроме того, людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отказаться от кофе, так как он может привести к спазмам и диарее. При панкреатите также рекомендуется ограничить потребление этого напитка, поскольку кофе стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении.

Кофе обладает мочегонным эффектом, что увеличивает концентрацию кальция в моче и способствует образованию камней. Поэтому его не следует употреблять людям, предрасположенным к образованию почечных или желчных камней. Также кофе может стимулировать сокращение желчного пузыря, что иногда приводит к приступам желчной колики у пациентов с желчнокаменной болезнью.

Кроме того, употребление кофе может ухудшить состояние при болезни Крона и язвенном колите. В случаях заболеваний печени, таких как синдром Жильбера (генетическое нарушение обмена билирубина), конкуренция между кофеином и лекарственными препаратами за цитохром P450 может изменить метаболизм медикаментов. Это важно учитывать любителям кофе с данным синдромом, заключила врач.

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#нарушение
#болезни
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В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году
06 мая 2025, 13:41

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

В 2025 году некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.
По его словам, социальная доплата к пенсии полагается в случае, если совокупный доход пенсионера (включая пенсию и все меры социальной поддержки) ниже установленного прожиточного минимума.

«Этот минимум различается по регионам: в одних субъектах он выше федерального значения, в других — ниже. Если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная», — пояснил Говырин.

Назначение федеральной доплаты происходит в автоматическом режиме — на основании данных из Социального фонда России. Однако если речь идёт о региональной доплате, может потребоваться личное обращение с заявлением и соответствующими документами.

Размер доплат пересматривается ежегодно, в зависимости от уровня индексации прожиточного минимума.

Дополнительная финансовая помощь положена также пенсионерам, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники. Речь идёт о несовершеннолетних, студентах-очниках, пожилых супругах и родителях, а также инвалидах.

Пенсионеры с инвалидностью вправе рассчитывать на надбавку к страховой пенсии в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, для тех, кто имеет сельский стаж, предусмотрена доплата в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.

«Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, фиксированная часть выплаты автоматически удваивается и составляет 19 129,40 рубля. Если пенсионер ухаживает за недееспособным родственником или сам нуждается в уходе, устанавливается дополнительная выплата в размере 1 314 рублей», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что порядок оформления доплат зависит от основания: в одних случаях перерасчёт проводится автоматически, в других — требуется обращение в Социальный фонд России или МФЦ.

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Колопроктолог объяснил, чем опасно долгое сидение в туалете с телефоном
Колопроктолог Гусейнов: Долгое сидение в туалете грозит геморроем и инфекциями
06 мая 2025, 13:37

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Долгое пребывание в туалете в сидячем положении может привести к множеству проблем со здоровьем, включая геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен нижних конечностей.
Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил врач-хирург и колопроктолог «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов. По словам специалиста, нормальная продолжительность акта дефекации составляет 3-5 минут. Однако, когда люди отвлекаются на чтение книг или использование смартфонов, они могут задерживаться в туалете на полчаса или даже на час, что чревато определёнными последствиями.

«Одной из главных проблем длительного сидения на унитазе является повышение давления на прямую кишку. Долгое пребывание в этом положении увеличивает давление в малом тазу, что может привести к расширению вен в области заднего прохода и развитию геморроидальной болезни. У людей, уже страдающих от геморроя, риск усугубляется, и заболевание может прогрессировать», — предостерег Гусейнов.

Кроме того, по его словам, продолжительное сидение на унитазе повышает вероятность инфекций мочеполовой системы. В этом положении мышцы тазового дна расслабляются, что может нарушить нормальный отток мочи и увеличить риск инфекций, особенно у женщин, чья анатомия делает их более подверженными таким заболеваниям.

Также врач отметил, что длительное сидение на унитазе ухудшает кровообращение в области бедер и таза, что может привести к варикозному расширению вен нижних конечностей. Проведенные в туалете часы с телефоном или книгой могут вызвать потерю чувства времени и снизить продуктивность.

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