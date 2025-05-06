Диетолог назвала вариант ужина, который поспособствует хорошему сну

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Чтобы организм хорошо работал, важно соблюдать режим и баланс в жизни. Это создается благодаря хорошему сну и питанию.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что сладкое на ночь лучше не есть, потому что может возникнуть возбуждение нервной системы, и сон, соответственно, уйдет.
По ее словам, такой ужин накормит всех представителей нашей флоры внутри организма и позволит спокойно приготовиться к отдыху.
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«Нельзя перебирать по объему на ужин, то есть пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир — лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиому кишечника», — сказала эксперт.
По ее словам, такой ужин накормит всех представителей нашей флоры внутри организма и позволит спокойно приготовиться к отдыху.
«Поможет восстановиться относительно других возбуждающих факторов. Еще важно ложиться спать не позже 22:00. В отрезок времени 23:00−3:00 часа ночи вырабатывается и мелатонин в достаточном количестве, и соматотропный гормон, благодаря которым мы высыпаемся и уравновешивается флора кишечника. Мозг подвергается детоксу», — объяснила врач.
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Анастасия Панченко