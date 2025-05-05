Диетолог раскрыл названия продуктов, которые вредят гипотоникам

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие продукты могут нанести вред гипотоникам.
При гипотонии артериальное давление патологически снижено. Со слов эксперта, еще больше оно может упасть, если съесть продукты с содержанием магния и витаминов группы B. Они способствуют уменьшению объема циркулирующей крови, что вызывает снижение давления, объяснил Арзамасцев.
Еще гипотоникам важно не увлекаться курагой, зелеными листьями салата и капустой, в том числе брокколи. Кроме магния, в этих продуктах есть калий, который тоже понижает давление, уточнил эксперт.
Диетолог поделился, что гипотоникам лучше внимательно следить за рационом. Если мало есть и делать упор на ягоды, фрукты и овощи с высоким содержанием магния, калия и витаминов группы В, давление может сильно упасть.
Однако при сбалансированном питании такие продукты не окажут негативного влияния на гипотоников, обратил внимание врач.
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«Магний и витамины группы B содержат, например, черника и черноплодка. Гипотоникам разрешено употреблять 50–60 граммов этих ягод в день: такое количество не снижает давление резко», — подчеркнул врач в беседе с «Москвой 24».
Еще гипотоникам важно не увлекаться курагой, зелеными листьями салата и капустой, в том числе брокколи. Кроме магния, в этих продуктах есть калий, который тоже понижает давление, уточнил эксперт.
«Скачки» в приеме воды, когда человек пьет то много, то мало, тоже приводят к колебанию давления. Избыток жидкости влияет на гормоны, которые начинают выводить ее из организма. Если резко сократить объем воды, организм не успевает перестроиться и процесс продолжается. Это может привести к понижению давления», — добавил Арзамасцев.
Диетолог поделился, что гипотоникам лучше внимательно следить за рационом. Если мало есть и делать упор на ягоды, фрукты и овощи с высоким содержанием магния, калия и витаминов группы В, давление может сильно упасть.
Однако при сбалансированном питании такие продукты не окажут негативного влияния на гипотоников, обратил внимание врач.
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Ольга Енгалычева