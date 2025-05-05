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Диетолог раскрыл названия продуктов, которые вредят гипотоникам

Врач Арзамасцев: черника, курага и капуста могут нанести вред гипотоникам
Фото: iStock/ Daniil Dubov

Фото: iStock/ Daniil Dubov

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какие продукты могут нанести вред гипотоникам.
При гипотонии артериальное давление патологически снижено. Со слов эксперта, еще больше оно может упасть, если съесть продукты с содержанием магния и витаминов группы B. Они способствуют уменьшению объема циркулирующей крови, что вызывает снижение давления, объяснил Арзамасцев.

«Магний и витамины группы B содержат, например, черника и черноплодка. Гипотоникам разрешено употреблять 50–60 граммов этих ягод в день: такое количество не снижает давление резко», — подчеркнул врач в беседе с «Москвой 24».

Еще гипотоникам важно не увлекаться курагой, зелеными листьями салата и капустой, в том числе брокколи. Кроме магния, в этих продуктах есть калий, который тоже понижает давление, уточнил эксперт.

«Скачки» в приеме воды, когда человек пьет то много, то мало, тоже приводят к колебанию давления. Избыток жидкости влияет на гормоны, которые начинают выводить ее из организма. Если резко сократить объем воды, организм не успевает перестроиться и процесс продолжается. Это может привести к понижению давления», — добавил Арзамасцев.

Диетолог поделился, что гипотоникам лучше внимательно следить за рационом. Если мало есть и делать упор на ягоды, фрукты и овощи с высоким содержанием магния, калия и витаминов группы В, давление может сильно упасть.

Однако при сбалансированном питании такие продукты не окажут негативного влияния на гипотоников, обратил внимание врач.

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#здоровье
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#продукты
Врач Маклаков предупредил об опасности удаления родинок народными методами
05 мая 2025, 18:47

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Люди относятся к родинкам неоднозначно. Одни гордятся ими, а другие стараются избавиться от невусов (родинок) всеми возможными способами, включая сомнительные «бабушкины» методы, опирающиеся якобы на постулаты народной медицины.
Об опасности подобных экспериментов с собственной кожей рассказал врач-онкодерматолог Вадим Маклаков. В разговоре с изданием «Газета.Ru» он отметил, что количество и тип родимых пятен зависят от множества факторов. Среди них, например, наследственность, возраст и не в последнюю очередь — влияние внешней среды. Прежде всего, здесь стоит учитывать агрессивное ультрафиолетовое излучение, подчеркнул специалист.

Большинство невусов являются доброкачественными новообразованиями и не несут в себе никакой угрозы здоровью, но многие пытаются избавиться от них по эстетическим соображениям. Некоторые продолжают доверять советам так называемых «экспертов» из Интернета, которые якобы с успехом «лечат» любые заболевания, с сожалением констатировал врач.

«Не скрою, среди моих пациентов тоже есть доверчивые люди, пытавшиеся (правда, безуспешно) вывести родинки с помощью обычной пищевой соды, перекиси водорода и столового уксуса. Однако о последствиях такой самодеятельности «целители», конечно, умалчивают. А они достаточно неприятные и даже опасные», — сказал Маклаков.

По словам окодерматолога, достаточно всего лишь несколько раз смочить тампоном с перекисью водорода невус, чтобы получить опасный ожог кожи или занести инфекцию в месте повреждённого родимого пятна. Более того, если родинку полностью не удалить, существует большая вероятность его злокачественной трансформации, а это уже онкология, предостерёг врач.

«Ценой необдуманного поступка может стать здоровье и даже жизнь пациента», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что любые манипуляции с родинками, в том числе проведение дерматоскопии, должны проводиться исключительно под контролем врача-дерматолога или онкодерматолога. Для удаления невуса следует использовать различные малотравматичные методики, включая радиоволновой метод (сургитрон) и электрокоагуляцию, заключил Маклаков.

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#онкология
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Названы процедуры, которые не стоит делать у косметолога
Пластический хирург рассказал, какие процедуры нельзя делать у косметолога
05 мая 2025, 18:34

Фото: iStock/Wirestock

Кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик рассказал о процедурах, которые не следует доверять косметологам.
В первую очередь специалист предупредил о коррекции носа не у хирурга. Также Круглик посоветовал не обращаться к косметологам при решении увеличить грудь.

«Безоперационная ринопластика у косметолога может привести к эмболии и таким страшным последствиям, как ишемия и потеря зрения из-за попадания гиалуроновой кислоты в сосуд», — объяснил врач «Газете.Ru».
Желающим избавиться от жировых ловушек на теле тоже прямой путь к пластическому хирургу. Только такой специалист поможет и при сильном нависании век, брыли, индюшачьи шеи, гравитационном птозе 3-й или 4-й степени.

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#врач
#косметология
#операция
#красота
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Россиянам рассказали, как сократить потребление натрия
05 мая 2025, 18:13

Фото: iStock/igoriss

В рационе россиян, которые часто питаются покупными готовыми продуктами, содержится очень много натрия. Это вещество есть в хлебе, пицце, мясных деликатесах и других популярных продуктах.
В одной чайной ложке поваренной соли содержится порядка 2400 мг натрия, а по федеральным рекомендациям большинству здоровых взрослых людей следует потреблять не более 2300 мг в день. Однако, если у человека имеются проблемы со здоровьем, например, гипертония, то вводятся более строгие ограничения.

Издание Pravda.Ru перечислило продукты, в которых содержится повышенное количество натрия.

Так, в хлебобулочных изделиях, а также в вафлях и блинах, приготовленных из смесей, содержится 15% от рекомендуемой суточной нормы этого вещества в одной порции. Следует выбирать цельнозерновые продукты, чтобы сократить потребление натрия.

Очень высокий уровень натрия содержат мясные деликатесы и вяленое мясо. Особое внимание стоит уделить бекону, салями, пепперони, прошутто, чоризо, ветчине и другим подобным продуктам.

Также много натрия в рацион добавляют консервированные супы. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 35% суточной нормы.

Солёные закуски, такие как чипсы, крекеры, крендельки и готовый попкорн, также содержат повышенный уровень натрия.

Много соли содержится и в сыре, причём в независимости от его способа приготовления, будь то твёрдые или мягкие сорта.

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#продукты
#мясо
#шашлык
#ограничения
#здоровье
#питание
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Диетолог рассказала о неожиданных свойствах вишни и черешни
Диетолог Соломатина заявила, что черешня является источником мелатонина
05 мая 2025, 14:48

Фото: iStock/mescioglu

Тем, кто страдает бессонницей, стоит обратить внимание на вишню и черешню, ведь в них содержится мелатонин — гормон сна.
Как рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина, если у человека нет серьёзных проблем со сном, то на ужин можно выпить вишнёвый сок. Это поможет быстрее заснуть.

А придерживаться популярной в интернете черешневой диеты не стоит. Голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию, отметила Соломатина.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что женщине нужны водорастворимые витамины для поддержания репродуктивного здоровья.

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Кардиолог назвал три главных признака инсульта
Кардиолог Копылов: инсульт распознается по онемению частей тела
01 мая 2025, 10:53

Фото: istockphoto/Tunatura

Каждый год в России от острого нарушения мозгового кровообращения погибает полмиллиона человек. У каждого пятого, перенесшего инсульт, в течение года развивается повторное острое нарушение мозгового кровообращения, при котором вероятность летального исхода увеличивается.
Профессор-кардиолог, доктор медицинский наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с «Радио 1» рассказал, как можно распознать инсульт на ранних стадиях.

По словам специалиста, есть всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.

  1. Нарушение равновесия или речи: если у вас возникли проблемы во время разговора, вы испытываете трудности при ходьбе, то это повод незамедлительно обратиться к врачу.
  2. Онеменение частей тела: если вы перестали чувствовать руку или ногу, это может говорить о произошедшем инсульте.
  3. Онемение части лица: если вы не можете пошевелить уголками губ и бровями, то нужно срочно вызывать скорую помощь.
«Это все признаки, которые должны приводить в настороженность. Важно помнить, что для инсульта очень важно время попадания в специализированный центр. Чем раньше вы вызовете скорую помощь, тем больше шансов, что врачи смогут вам помочь», — сказал Филипп Копылов.

Кардиолог отметил, что, как показывают некоторые исследования, аспирин может помочь человеку с инсультом.
«Чтобы предотвратить такие случаи, нужно обследоваться у терапевтов и кардиологов, следить за уровнем холестерина и сахара и обязательно, если есть повышенное давление, принимать лекарства для снижения давления», — добавил врач.

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