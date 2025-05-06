Участница шоу «Достояние республики» раскрыла секреты похудения

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Реальные изменения в весе возможны лишь при комплексном подходе — необходимо пересмотреть образ жизни и регулярно заниматься спортом. Об этом Life.ru заявила участница популярного реалити-шоу «Достояние республики» Алиса Павлычева в Международный день без диет, который ежегодно отмечается 6 мая.
По словам Павлычевой, проблема лишнего веса знакома ей не понаслышке — с детства она была полной. Занятия художественной гимнастикой в юные годы помогали ей держать форму, однако после того, как спорт остался в прошлом, вес начал стремительно расти.
За годы борьбы с лишними килограммами она испробовала множество диет — от раздельного питания до отказа от ужинов. Однако, как призналась Алиса, ни одна из этих методик не дала устойчивого результата.
По её мнению, краткосрочные ограничения не решают проблему. Ключом к успеху она называет не временные меры, а системный подход: комфортное и сбалансированное питание в сочетании с регулярной физической активностью. Именно движение, по словам Алисы, позволяет поддерживать фигуру и компенсировать возможные послабления в рационе. При этом она считает, что не стоит чрезмерно зацикливаться на еде — гораздо важнее соблюдать баланс.
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За годы борьбы с лишними килограммами она испробовала множество диет — от раздельного питания до отказа от ужинов. Однако, как призналась Алиса, ни одна из этих методик не дала устойчивого результата.
По её мнению, краткосрочные ограничения не решают проблему. Ключом к успеху она называет не временные меры, а системный подход: комфортное и сбалансированное питание в сочетании с регулярной физической активностью. Именно движение, по словам Алисы, позволяет поддерживать фигуру и компенсировать возможные послабления в рационе. При этом она считает, что не стоит чрезмерно зацикливаться на еде — гораздо важнее соблюдать баланс.
«Если нормально кушать, не особо себя ограничивать, то периодически можно кусочек тортика съесть и шашлычки замутить, но при этом посещать зал, ходить в бассейн или просто вечерами взять за привычку гулять и больше двигаться. Как говорится, движение – это жизнь. И, соответственно, это самое лучшее, мне кажется, что может поменять вес и состояние тела человека», — сказала Павлычева.
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Дайана Хусинова