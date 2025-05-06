Диетолог раскрыла неочевидный факт о черешне

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Тем, кто страдает бессонницей, специалисты рекомендуют обратить внимание на вишню и черешню, ведь в них содержится гормон сна.
Однако доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что это не однозначное мнение, ведь в вишне и черешне содержится много сахара, что возбуждает нервную систему.
По словам диетолога, сезон вишни и черешни начнется в Москве и области только во второй половине июля, а сейчас лучше с осторожностью относиться к привозным продуктам.
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«Микробиом в радости будет прыгать, плясать, что тоже скажется на состоянии нервной системы и сна в том числе. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Черешня — это очень сладкий продукт, поэтому после четырёх часов дня ее лучше не употреблять», — сказала она.
По словам диетолога, сезон вишни и черешни начнется в Москве и области только во второй половине июля, а сейчас лучше с осторожностью относиться к привозным продуктам.
«Нужно очень сдержанно относиться даже к тем привозным продуктам, которые сейчас есть на рынке, потому что они могут быть смачно сдобрены разными компонентами, дабы созревание было максимально быстрым», — отметила Королева.
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Анастасия Панченко