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Диетолог раскрыла неочевидный факт о черешне

Диетолог Королева: сахар в черешне влияет на нервную систему
Фото: iStock/Irina Khabarova

Фото: iStock/Irina Khabarova

Тем, кто страдает бессонницей, специалисты рекомендуют обратить внимание на вишню и черешню, ведь в них содержится гормон сна.
Однако доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что это не однозначное мнение, ведь в вишне и черешне содержится много сахара, что возбуждает нервную систему.

«Микробиом в радости будет прыгать, плясать, что тоже скажется на состоянии нервной системы и сна в том числе. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Черешня — это очень сладкий продукт, поэтому после четырёх часов дня ее лучше не употреблять», — сказала она.

По словам диетолога, сезон вишни и черешни начнется в Москве и области только во второй половине июля, а сейчас лучше с осторожностью относиться к привозным продуктам.

«Нужно очень сдержанно относиться даже к тем привозным продуктам, которые сейчас есть на рынке, потому что они могут быть смачно сдобрены разными компонентами, дабы созревание было максимально быстрым», — отметила Королева.

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RT «оживил» Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне
06 мая 2025, 13:12

Фото: istockphoto / Ekaterina Dorozhkina

RT представил видеоролик, в котором при помощи технологий искусственного интеллекта воссоздан исторический момент — первое объявление диктора Юрия Левитана о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Реконструкция позволяет пережить эмоции той ночи, когда спустя четыре тяжёлых года страна услышала долгожданную новость.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Церемония завершилась в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 по московскому).

В этот день советское радио работало до 03:30. Дикторы многократно сообщали о предстоящем важном заявлении. И в 02:10 прозвучало то, чего ждали миллионы: голос Левитана зачитал акт о капитуляции Германии. Позже он также объявил Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому 9 мая становилось Днём Победы.

Текст капитуляции и указ о празднике транслировались в эфире многократно на протяжении суток. А в 21:50 Левитан огласил последний приказ Верховного главнокомандующего, завершивший войну. Вечером в Москве в честь Победы прозвучал праздничный салют.

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#салют
#9 мая
#письма
#история
#нейросеть
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Астролог рассказала, какие знаки зодиака среди мужчин не спешат жениться
06 мая 2025, 12:34

Фото: istockphoto / Perseomed

Некоторые мужчины склонны откладывать решение о вступлении в брак, и это может быть связано с их знаком зодиака. По словам астролога Натальи Шевченко, чаще всего к числу таких представителей относятся Близнецы, Стрельцы, Водолеи и Скорпионы, сообщает «Москва 24».
Как отметила Шевченко, мужчины-Близнецы часто боятся ошибиться с выбором партнёрши. Их пугает идея, что где-то может быть более подходящий человек, а бытовые реалии супружеской жизни вызывают у них тревогу. Разговоры о будущем они, как правило, стараются отложить, объясняя это необходимостью пожить для себя, либо переводят тему в шутку.

Мужчины, рождённые под знаком Стрельца, опасаются, что официальный союз помешает их личным целям. Мысли о семейных обязанностях — коммунальных платежах, ремонтах, кредитах — могут вызвать у них внутренний протест. Они склонны считать, что чувства важнее формальностей, и часто утверждают, что семья — это не о штампе в паспорте.

Что касается Водолеев, то представители этого знака опасаются потерять свою индивидуальность в отношениях. Они не приемлют рамок и ограничений, предпочитая свободные союзы без обязательств. По мнению Шевченко, для них гораздо важнее эмоциональная связь, чем юридическое оформление отношений.

Скорпионы же, по словам астролога, воспринимают брак как потенциальную угрозу уязвимости. Они боятся открыться до конца, опасаясь потерять контроль над эмоциями, что воспринимают как слабость. В связи с этим мужчины-Скорпионы склонны держать дистанцию и избегать глубоких привязанностей.

Ранее астролог Ирина Шалева рассказала, какие знаки зодиака среди женщин чаще берут на себя роль лидера в отношениях. В первую очередь она выделила Львиц, которые, по словам эксперта, стремятся к вниманию и не терпят второстепенных ролей в любви.

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#астрология
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Аномально тёплая зима привела к росту числа дачных вредителей
06 мая 2025, 12:04

Фото: istockphoto / vovashevchuk

Прошедшая зима в Москве и области оказалась необычно тёплой, что повлекло за собой всплеск активность различных вредителей на дачных участках. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на экспертов.
Как пояснил биолог и агроном Михаил Воробьёв, зима прошла благоприятно для зимовки насекомых-вредителей. Уже сейчас наблюдается высокая численность долгоносиков — яблоневых и земляничных цветоедов. Эти насекомые откладывают яйца в бутоны, из которых развиваются личинки, повреждающие цветки ещё до их раскрытия. Потери урожая из-за нашествия долгоносиков могут достигать 50%, предупредил специалист.

Помимо этого, заметно увеличилась популяция тли, питающейся зелёной листвой практически всех растений. Это приводит к снижению как количества, так и качества плодов.

По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, потепление последних лет изменило состав вредителей на участках Подмосковья. В частности, всё чаще дачники сталкиваются с виноградной улиткой.

«Из-за потепления у нас не так давно появилась виноградная улитка, которая атакует не только виноград, но и все зеленое — например, салат, ботву различных овощей. Ее уже много в этом году. Раньше их сдерживали, во-первых – суровые зимы, во-вторых – более холодный климат в Москве в целом. Также последнее время в регионе наблюдаются затяжные осени, благоприятные для этих улиток. Более комфортная погода привела к тому, что они расширили свой ареал», — сказала она.

Кроме того, в текущем сезоне активно проявляют себя белокрылки — ранее они встречались в основном в теплицах, однако этой весной их фиксируют и на уличных посадках. Несмотря на возврат холодов в апреле, температура оказалась недостаточной, чтобы сократить численность этих насекомых.

Для защиты посадок Воронова советует использовать как народные средства, так и химические препараты. К первым относятся опрыскивания отварами лука, чеснока, горчицы или ботвы томатов — горький запах помогает отпугнуть вредителей. Также можно расставлять ловушки из зелени, куда насекомые забираются днём, и затем удалять их вместе с растительным материалом.

Тем не менее, при высокой численности вредителей специалисты рекомендуют применять инсектициды. Опрыскивания нужно начинать с начала вегетационного периода — когда появляются первые листья. Важно не проводить обработки во время цветения, чтобы не повредить пыльцу и не лишиться урожая.

Современные препараты безопасны при соблюдении инструкции, а последнее опрыскивание следует проводить не позднее чем за три недели до сбора плодов.Защитные меры, по словам экспертов, стоит продолжать на протяжении всего сезона, чтобы минимизировать потери от нашествия вредителей.

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#специалисты
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Дмитрий Певцов поздравил россиян с грядущим праздником Великой Победы
Дмитрий Певцов: только наша страна может иметь такие потери, и при этом выживать
06 мая 2025, 12:04

Дмитрий Певцов (Фото: Телеграм @Pevtsov_Moscow_)

Через несколько дней все постсоветское пространство будет отмечать 80-летие Великой Победы наш фашистской Германией.
Депутат Государственной Думы, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов в беседе с «Радио 1» поздравил россиян с грядущим праздником Великой Победы.

«Нашу великую, Богом хранимую страну поздравляю с 80-летием величайшей в истории человечества Победы. Победы, добра и мира над злом и сатанизмом! Только наш народ, только наша страна может одерживать такие победы. Только наша страна может иметь такие потери, такие разрушения, и при этом выживать, продолжать жить, развиваться и защищать мир от сатанизма», — сказал он.

Также депутат поздравил тех, кто сейчас на передовых линиях.

«Всех причастных, всех героев Великой Отечественной войны, всех ветеранов, всех тружеников фронта поздравляю с этим праздником. И это относится, конечно же, к тем, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу веру, наши границы, наш язык, нашу страну. С праздником! С Днем Победы!» — произнес музыкант.

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#певец
#актёр
#музыкант
#депутат
#мир
#великая отечественная война
#день победы
#9 мая
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Блогер Литвин улетел в ОАЭ на фоне возможного вызова в военкомат
Блогер Михаил Литвин отправился в ОАЭ из-за угрозы вызова в военкомат
06 мая 2025, 11:55

Михаил Литвин (Фото: Telegram/ @litvintm)

Михаил Литвин своеобразно отреагировал на информацию об аннулированном военнике и необходимости явки в военкомат. Блогер собрал своих друзей и улетел в ОАЭ.
Официальная версия молодого человека о причине срочного отъезда из страны — желание полетать на парашютах. Об аннулировании военного билета Литвину стало известно месяц назад. С учетом того, что блогеру 25 лет, в ближайшее время ему должна прийти повестка о необходимости явки в военкомат. Парень должен пройти срочную службу.

По информации Mash, Литвин со своей подругой уже с конца апреля в ОАЭ. Блогер уже активно постит видео, как проходит обучение по прыжкам на парашюте. Накануне он объявил, что получил права на такой вид экстремального отдыха.

По обновленному закону об электронных повестках, если получатель таковой не явится в военкомат в течение следующих 20 дней, то в отношении него вводятся ограничения, вплоть до запрета регистрации недвижимости и вождения автомобиля.

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#оаэ
#армия
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