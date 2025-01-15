Диетолог объяснил, почему возникают аллергия на лактозу и проблемы с ЖКТ

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Кисломолочная продукция всегда рождала вокруг себя множество споров: кто-то считает, что ее нужно исключить из рациона, а кто-то с удовольствием съедать за вечерним приемом стаканчик йогурта. Кто прав?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что йогурт, как и все кисломолочные продукты, несет пользу, если он настоящий.
По его словам, высокий процент людей, у которых не усваивается лактоза из-за фермента лактазы, перестающего вырабатываться в определенном возрасте.
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«Нужно смотреть, из чего он изготовлен, как долго хранится. Сейчас добавляются консерванты, используются определенного рода механизмы по удалению микробиотической флоры из продукта, тем самым увеличивая срок жизни продукта», — сказал эксперт.
По его словам, высокий процент людей, у которых не усваивается лактоза из-за фермента лактазы, перестающего вырабатываться в определенном возрасте.
«Конкретный фермент не работает, то есть он отключается и создаются проблемы с ЖКТ. Чтобы этих проблем не возникало, как правило, если вы любите молочную продукцию, можно использовать безлактозное молоко. Оно обладает определенным вкусом и набором витаминов, но благоприятно для нашей флоры», — объяснил диетолог.
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Анастасия Бондарева