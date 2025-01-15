Диетолог назвала фрукт, использующийся для лечения рака

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Всем известно, что гранат — источник полезных витаминов и минералов. Однако вопросы по поводу съедобности косточек фрукта продолжают волновать россиян и разделять их мнения на два лагеря.
Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что в косточках граната содержится основная доля витаминов и полезных ненасыщенных жирных кислот, поэтому они не опасны, а наоборот — необходимы к употреблению.
По ее словам, в косточках граната есть огромное количество витаминов группы В, которые поддерживают работоспособность нервной системы и способствуют спокойному сну.
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«В них содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления. На внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника», — объяснила врач.
По ее словам, в косточках граната есть огромное количество витаминов группы В, которые поддерживают работоспособность нервной системы и способствуют спокойному сну.
«Косточки обладают антипаразитарным действием, потому что содержат пуниковую и гранатовую кислоту в составе, что помогает снизить даже опухолевый рост. Неслучайно косточки граната используют даже при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», — добавила Королева.
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Анастасия Бондарева